【有片】廣州一平治車闖紅燈撞傷13路人　傷者包括港駐粵辦新聞官

今天（21日）上午，在廣州市天河區林和東路海航威斯汀酒店附近十字路口，發生了一起私家車沖過斑馬線交通事故。 在行人過斑馬線期間，一輛原本停著的白色平治車突然加速闖紅燈，撞向數名行人，最終造成13人受傷，傷者還包括相關駐粵經濟貿易辦事處首席新聞主任黃偉強。

經濟貿易辦事處首席新聞主任黃偉強（紅圈中）。（網絡圖片）

一名傷者被送往醫院救治。（網絡圖片）

廣州市公安局交警部門通報稱：5月21日8時50分許，天河區林和中路林樂路口發生一起交通事故。肇事車輛闖紅燈並撞上行人及兩輛汽車。據初步了解，事故造成13人受傷，其中2人傷勢較重。接報後，廣州交警會同天河區公安分局、衛健等部門迅速派員趕赴現場處置，目前受傷人員已送往醫院救治，肇事司機丁某（女，45歲）已經被警方控制，事故原因正在進一步調查中。

一名在附近的市民說，事發時正值早高峰，涉事的平治車突然提速撞向人群，隨後追尾一輛棕色轎車。

事發後，網路流傳多段關於事故的短片、圖片。其中兩張現場圖片中，一光頭中年男子出現在人行道附近，經確認，該男子為香港駐粵經濟貿易辦事處首席新聞主任黃偉強。當時他正在上班途中，在事故中手部及腳部被撞傷，由路人扶起走到路邊，目前已到院檢查。

據現場一名阿姨說，接到女兒電話，稱爸爸的車頭被撞扁了，電話裡女兒哭得不得了。阿姨說，當時老公送女兒上班，事故中她家的車被前後追尾，撞得很嚴重，但人沒事，不過女兒說脖子很疼。

這位阿姨的女兒說，當時她坐在副駕駛，她的父親開車，綠燈亮了以後他們就走了，結果肇事車輛撞到路人後又撞向他們的車輛（黑色），聽到車後面有人在叫。

被撞之後，他們被鎖在車上，車門都被壓扁，直到交警來到後才被解救出來，還發現有人倒在了車下面。問及肇事司機情況，她說司機是女的，並稱肇事司機沒有很驚慌，「她就很淡定啊。」

（南方都市報）