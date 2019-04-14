【有片】貨車司機疲勞駕駛致追撞　車上1噸瀨尿蝦缺氧死亡

一輛運送瀨尿蝦的貨車4月9日夜晚由江蘇開往浙江台州時，由於司機疲勞駕駛，導致其在高速公路上追撞另一輛貨車，車上1噸瀨尿蝦因事故缺氧死亡；被撞的前車上亦有30噸重的機械設備掉落，將路面砸出15厘米深的坑洞。目前，事故仍在進一步調查處理中。

貨車司機疲勞駕駛致追尾，車上1噸瀨尿蝦缺氧死亡。圖為事故現場。（影片截圖）

+ 5 + 4 + 3

網傳短片顯示，事故現場一片狼藉，碰撞產生的散落物足足掉落在沿途逾100米的道路上，後方水產貨車的車頭嚴重凹陷，司機被困在車內無法動彈；前方的貨車則停在應急車道上，其右邊護欄外掉落出一台巨大的機械設備。

據浙江新聞消息，水產貨車上的劉姓押運員表示，該車運載了約1噸瀨尿蝦，當晚6時左右發車，已連續行駛5小時，中間並未休息。事發當時他正躺在駕駛席後方睡覺，胸部突然感到一陣劇痛，而後用盡全身力氣從變形的車頭內爬出。

車上供氧設備在事故中損壞，造成1噸瀨尿蝦全部死亡。（示意圖／網絡）

事故致車內供養設備損壞

前車陳姓司機說，他們運載的是一台重達30噸的機械設備，被追撞的一瞬間，這台30噸重的設備因為慣性掉落，路面被砸出一個15厘米深的坑洞。

消防車到達現場後，將被困的水產貨車閆姓司機救出送醫。經醫生初步判斷，閆姓司機腳部骨折。所幸事故沒有造成車上人員的生命危險，但車上的瀨尿蝦就慘遭不幸——由於車內供氧設備無法繼續工作，原本鮮活的1噸瀨尿蝦在事發的1個小時後全部死亡。

（觀察者網）