【中美貿易戰】中國外交部：外商投資熱情高漲　依然看好中國　

中美貿易戰持續升溫。美國總統特朗普稱，對華加徵關稅將使企業將生產從中國轉移到越南及其它亞洲國家。 對此，中國外交部發言人陸慷表示，美方的消息有時並不符合實際情況，而事實上，外商來華投資的熱情依然高漲，依然看好中國。

陸慷表示，即使在美方過去一年多不斷威脅對中國產品加徵關稅的情況下，外商來華投資的熱情依然高漲，外商投資依然看好中國。（資料圖片）

陸慷在今日（21日）的例行記者會上表示，從中美出現經貿摩擦到現在，美方出於政治需要，經常要對美國國內釋放一些信息，有時候都顧不上這些信息是否符合實際情況。雖然美國破壞貿易規則的行為，給包括中國、也包括美國自身在內的國際市場帶來一些干擾。但事實上，即使在美方過去一年多不斷威脅對中國產品加徵關稅的情況下，外商來華投資的熱情依然高漲，外商投資依然看好中國。

陸慷引述日本貿易振興機構（JETRO）剛發布的《2018年日本企業海外業務調整報告》指，日本企業繼續看好中國市場，在日本企業對外出口、投資、跨境電商戰略中，中國市場均排名第一。而在不久前的「一帶一路」國際合作高峰論壇期間，與會的各國工商界人士簽署了總額達640多億美元的項目合作協議。「這些都能說明，在當前世界經濟充滿不確定性、不穩定性的情況下，外國企業還是用實際行動表明了他們的態度，表達了對中國經濟的堅定信心。」

陸慷強調，中國一如既往地歡迎外國企業來華投資開展互利合作，也會繼續為外國投資者提供更加穩定、公平、透明、可預期的投資營商環境。