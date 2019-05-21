中美貿易戰掀「限美令」？　《權力遊戲》等劇集或遭雪藏網民狠批

近年內地密密出現「限韓令」、「限古令」、「限薪令」等限制，日前又傳出「限美令」。

事緣原定於本月19日開播的內地劇集《帶著爸爸去留學》，在開播前兩日突然撤檔，改由楊穎（Angelababy）、鄧倫、朱一龍主演的《我的真朋友》代替，而前者已停止所有宣傳，播出時間遙遙無期。

由楊穎（Angelababy）、鄧倫、朱一龍主演的《我的真朋友》正在熱播，Angelababy在劇中飾演一位房產中介經紀。（微博@電視劇我的真朋友）

《帶著爸爸去留學》由孫紅雷、辛芷蕾、曾舜晞主演，講述三個家庭在留學陪讀中的甜酸苦辣，親子與留學話題的故事，絕大多數場景在美國洛杉磯拍攝。因此外界猜測撤檔原因同涉美題材有關。同時，HBO劇集《權力遊戲》（Game of Thrones）第8季第6集也未能如期在騰訊視頻播出，官方解釋「因介質傳輸問題不能如期上線，播出時間另行通知。」

此外，央視電影頻道（CCTV6）由5月16日晚，連續五日於黃金時段播出抗美援朝題材電影，包括《英雄兒女》、《上甘嶺》、《奇襲》等，宣稱：「我們在用電影這樣一種文藝作品呼應當下的時代。」

《帶著爸爸去留學》講述三個家庭赴美留學的陪讀故事，絕大部分場景於美國洛杉磯拍攝。（微博@电视剧带着爸爸去留学）

有內地媒體表示，最近收到中美貿易戰的影響，與美國有關的電視劇將無限期延播。但現時「限美令」尚未有明文規定，只是大家的猜測。早在2016年，韓國因為「薩德事件」因而被中國實行「限韓令」，導致中韓合作項目流產，停止韓星在中國活動，韓劇、韓綜等都被禁止。

有關「限美令」的消息傳出，即刻引起網友們熱烈討論，一部分持讚成意見：「只能說禁的好呀，有些人都快成精神美國人了」；另一部分則認為：「折騰百姓」、「停止美帝的各種東西流入，這樣有利於搞領導人終身制，和美帝鬥爭的目的達到了！」；而也有網友擔心「是不是不能去美國了？」等。