【華為風波】華為高管：美封殺策略虛有其表　相信歐洲不會跟風

在美國持續打壓中國通訊設備企業華為背景下，華為高管接受意大利媒體採訪時表示，華為和歐洲各國進行了密切合作，相信歐洲不會「拉黑」華為。

美國的禁令很可能影響華為在歐洲手機市場的發展。（視覺中國）

當地時間5月21日，在義大利全國性日報《晚郵報》刊登的採訪中，華為副總裁陳黎芳（Catherine Chen）表示，華為相信歐洲不會將其列入「黑名單」，因為此舉將令歐洲受挫，而華為已與歐洲電信公司合作多年。

她指出，華為已在歐洲深耕10至20年，與當地電信公司就發展5G網絡進行了密切合作。

她還強調，禁令並不會使得美國網絡更安全。封殺任何公司，何況是行業領導者華為，將削弱競爭、推遲5G的普及、減少創新，且使美國消費者和企業無法獲得一些世界上最先進的通信技術。特朗普政府應當停止這些虛有其表的策略，轉而制定對美國通信網絡各個部分進行檢測和保護的透明框架。當被問及是否擔心歐洲國家會屈服於美國，對華為施加類似限制時，陳黎芳表示：「我相信他們會獨立做出自己的決定。」

另據義大利金融日報《24小時太陽報》，華為義大利公司總裁路易吉·德韋基斯（Luigi De Vecchis）表示，如果把華為列入「黑名單」，歐洲發展5G網絡和數字化經濟的努力將會受挫。

​​​​​​華為創始人表示，對美國封殺已做好準備（VCG）

美國總統特朗普於5月15日簽署行政令，以「科技網絡安全」為由，要求美國進入緊急狀態，並允許美國商務部禁止美企購買「外國敵人」生產的電信設備、技術。

美國商務部則計劃將華為以及其70個分支機構列入「實體清單」，禁止華為向美國公司供應商進行採購。

對此，華為創始人任正非稱：「我們一年前就受到美國實體管制了。美國政客目前的做法低估了我們的力量。『限制令』會影響到華為的低端產品，但在高端產品特別是5G 領域，絕對不會受影響，別人兩三年肯定追不上華為。」