遭勞改27年神父朱立德到梵蒂岡見教宗　求幫助中國苦難教會

據中央社報道，周五（24日）是上海佘山聖母節，也是教廷訂立的「為中國教會祈禱日」。曾在「上海教難」遭中共監禁勞改27年的神父朱立德近日到梵蒂岡面見教宗。

報道稱，高齡85歲的朱立德目前定居台灣，他在22日出席教宗每周三舉行的公開接見，21日參加教宗在居所「聖瑪爾大之家」主持的清晨彌撒，當面向教宗傳遞來自中國地下教會的苦難訊息，教宗也表達會持續為中國教會祈禱。

朱立德接受採訪表示，這次訪問教廷，拜訪了教廷負責對中談判者及國務院相關人士，他非常希望教廷能更加了解中國教會的真實情形。他還稱，在中梵簽署主教任命協議後，中國政府對宗教自由的箝制仍有增無減。除了天主教教堂、聖地持續遭拆毀，中國政府也打著已與教廷取得共識的名義，要求所有地下主教都宣示向共產黨效忠，都要加入愛國教會。

神父朱立德拜訪教廷，指希望教廷能更加了解中國教會的真實情形。（資料圖片／路透社）

據悉，朱立德來自上海天主教世家，家族有300多年的信仰歷史，他和3位哥哥成為神父，且都與現任教宗方濟各同屬耶穌會。

朱立德的長兄朱樹德在上海教難後，遭中共長期監禁死於獄中。教宗方濟各擔任阿根廷總主教時，因為欽佩朱樹德的德行，曾收藏朱樹德骨灰。教宗2015年接見朱立德時，得知他是朱樹德的親弟弟，更低頭長吻了朱立德的雙手。

朱立德的五哥朱育德，是上海教區地下教會副主教，也在1955年上海教難時被捕，曾遭中共監禁十多年，獲釋後仍長期被限制出境。朱育德今年首度獲准出國探親、朝聖，他此次也專程到梵蒂岡朝聖。

經常為地下教會發聲的香港榮退樞機主教陳日君是朱立德的小學同窗。朱立德表示，他這次到教廷面見教宗之前，特別去香港找陳日君，他們對於中國地下教友受迫害的情況都很清楚，也感到相當憂慮。

教宗方濟各22日致辭時特別向中國所有天主教徒表達關懷。（路透社）

據報道，教宗在公開接見後，致辭時特別向中國所有天主教徒表達關懷。教宗說，中國教友在日常的辛勞和考驗中，仍持守信、望、愛，他祈禱中國每一位親愛的教友，在聖母幫助下，成為愛德的見證者，願聖母護佑中國教友與普世教會的共融合一。

上海教難，是中國政府在1950年代對時任天主教上海教區主教的龔品梅等180多名天主教神職人員、修道人員和教友進行鎮壓的政治案件。多名神父被判處徒刑。

（中央社）