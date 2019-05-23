【華為風波】任正非一個月前已料遭打壓　強調華為要做世界第一　

今（23）日，華為公司內部社區心聲論壇發布了一份任正非的內部講話，題為《不懂戰略退卻的人，就不會戰略進攻》。這篇講話在4月17日前發布，顯示任正非在一個月前已經對來自美國政府的打壓做好了準備。 任正非在講話中亦強調，華為必須要做到世界第一，因為世界第二就可能活不下來，所以華為未來5年會投放1000億美元作研發經費，並會要不斷吸納優秀人才。

任正非向內部發的講話，題為《不懂戰略退卻的人，就不會戰略進攻》。講話中最尾提到「當文件簽發時，美國對我們已經進入實體清單管理。但我們有信心繼續前進，爭取勝利。個別地方的調整不影響大格局，要保護好調整部份的員工。」顯示任正飛早已知道會遭美國打壓。

任正非指出，ICT（信息和通信技術）產業是華為總體產業組合的基座，是華為得以持續發展的基礎。ICT團隊要抓住5G、人工智能、雲等新技術帶來的產業變遷機會，積極進取，華為的目標就是成為ICT產業的領導者，要做就做世界第一，為人類社會發展做出貢獻。

任正飛聲稱，未來五年，華為將投資1000億美元的研發經費，一邊前進，一邊改進。華為要敞開懷抱，吸收人才，進一步提升軟件能力、架構設計、芯片設計能力等，打造全球最強最可信的ICT產業。而華為的ICT業務要做強，而不是做大，所以「喇叭口」不要張得太大，避免攻擊力被削弱。

任正非在內部講話提到計劃改變華為的人才結構。（VCG）

改革人才結構 實行將軍帶精兵模式

任正飛又指未來華為要集結一些數學博士、物理博士、工程師，按照「谷歌軍團」的方式運作，對5G網絡進行端到端的系統研究進行梳理，用這些小組去克服困難，讓5G全系統更科學、更快、更寬、更便宜，同時將研究成果在5G商用網絡上落地檢驗。

他同時指出，有所為而有所不為，不能在世界戰略領先的產品，就應該退出生命周期。對於產業的戰略性退出，一定有序地退出。對於產業的失敗，主管承擔主要責任，但從事這些產業的員工是華為公司的寶貴財富，他們的經驗對其他業務也有用，可以根據特長轉到新業務去做出新的貢獻。任正非表示，車聯網、人工智能、邊緣計算是華為未來的三大突破點。

在講話中，任正非還談到華為的人才結構，要改變作戰隊列的排列方式，形成「彈頭+戰區支援+戰略資源」的隊形；讓「將軍」排在面對客戶的最前列，實行「將軍+精兵」的結構，增強前方的項目決策能力和合同關閉能力；

任正非指出，彈頭部分應該是「將軍」帶一批有經驗的人上戰場，在區域部分應該是有經驗的中青年，到戰略資源部份應該是最高級精英帶少壯派，形成三層軍團。