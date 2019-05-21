【華為風波】任正非：正與Google等公司協商救濟方案　

華為創辦人任正非在周二（21日）的記者會中提到，華為是一個商業公司，對於華為的產品，「消費者喜歡就用，不喜歡就不用，不應該把華為的產品和政治掛鉤。」

對於被美國「封殺」，任正非強調華為在包括晶片在內的關鍵零部件上，仍保持有一定的量產能力，不會因為美國中斷供應就導致負增長。雖然預計今年的業務增速會有所下滑，但仍然會保持正增長。今年第一季度的營收較同期增長幅度達到39%，第二季度會有所下滑，但不會給企業造成傷害。

任正非指華為不會因為美國中斷供應就導致負增長。（視覺中國）

任正非又提到，早在今年農曆新年前，華為就在針對有可能遇到的極端情況作準備，即使高通及其他美國供應商不再向華為出售晶片，華為也會「沒事」，但未來亦不會排斥美國的供應鏈，「我2018年就講過，當年要繼續向高通採購5000萬套晶片。」

此外，任正非亦有回應Google或會暫停支援華為一事，他透露華為目前已在與Google等公司協商相關的救濟方案，並讚揚Google是一間高度負責任的公司，「Google也在說服美國政府要解決這個問題。」。任正非表示，華為在全球設立數十個研發中心，企業在海外研發投資的受益者，是包括美國高校在內的全球科研機構。其中華為在美國的科研投資有遵守美國相關法律，「我們使用對方的科研成果，需要支付費用，屬於商業行為。」

任正非近期頻頻高調發聲。（微博）

值得一提是，任正非今次在華為深圳總部召開記者會，接受央視等二十多家國內媒體採訪。自1987年創辦華為至今超過31年，任正非接受媒體採訪的數目不超過10次。但就在孟晚舟事件發生後，任正非打破往日的低調與沉默，頻頻高調發聲，被認為是向外界傳達華為內部應對危機的正面態度和信心。

（綜合報道）