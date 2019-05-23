資深傳媒人羅昌平訴百度「侵犯名譽」　百度敗訴需賠10萬公開道歉

內地資深傳媒人羅昌平起訴科技公司「百度」侵犯名譽權，案件昨日（22日）在北京互聯網法院公開審理。 法院認為，百度已構成對羅昌平名譽權的侵犯，判決其刪除涉案文章，並在微信賬號中持續十日登載致歉聲明，同時賠償精神損害撫慰金和合理支出共計10萬元（人民幣，下同）。

資料顯示，羅昌平曾任《中國商報》首席記者，《新京報》核心報導記者、深度報導部主編，《財經》雜誌副主編等職務。其與百度的糾紛，起源於2018年1月，羅昌平在微博發文揭發百度設有一個名為「打頭辦」（打擊今日頭條辦公室）的部門，並附上3張相關圖片助證。

百度事後將羅昌平告上法庭，稱其捏造百度成立「打頭辦」，虛構相關職責和工作內容，對公司的形象及社會評價造成嚴重損害，構成名譽權侵權，要求賠禮道歉並賠償各項損失共計500萬餘元。最終，一審法院認定羅昌平發布虛假的誹謗信息，構成對百度的名譽侵權，判決其賠償18萬餘元並致歉。後羅昌平提起上訴，2019年1月，二審法院維持一審判決。

羅昌平曾任《中國商報》首席記者，《新京報》核心報導記者、深度報導部主編，《財經》雜誌副主編等職務。（網上圖片）

稱羅昌平有「py交易」捱告

在百度起訴羅昌平的過程中，羅昌平亦向百度提出「侵犯名譽」起訴。事源在羅昌平揭發百度設有「打頭辦」後數日，百度官方公眾號「這屆百度公關」發文《「打頭辦」了解一下？ | 這屆百度公關》、《讓人哭笑不得的這屆同行》等文，指羅昌平與今日頭條有「py交易」（按：屁眼交易，指交易背後有黑箱操作）。

羅昌平一方認為，「PY交易」一詞污穢不堪，極具侮辱性；文章捏造事實，使羅昌平在業內的聲譽、公眾形象以及社會評價受到嚴重影響，嚴重侵害名譽權，要求百度在其官方新浪微博賬號、微信公眾號連續30日刊登道歉公告，並賠償金額50萬元。

北京互聯網法院昨日作出一審判決，認定「PY交易」一詞具有侮辱性，百度刊登的文章內容亦未有充分依據，構成虛假事實陳述，侵犯羅昌平的名譽權，判百度需要支付精神損害撫慰金8萬元，並賠償合理支出2萬元，兩項合計10萬元，並連續十日在「這屆百度公關」中顯著位置登載致歉聲明，向原告羅昌平賠禮道歉、消除影響、恢復名譽。

羅昌平事後表示，這只是他起訴百度訴訟中的其中一宗：「這才剛剛開始，我會對百度發起數十宗訴訟，慢慢盤！ 」