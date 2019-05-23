【時速600公里】中國首列高速磁浮樣辦車在青島組裝完成

內地研發的時速600公里高速磁浮列車計劃，原定2020年研製出樣辦車（作示範或實際運行測試的車輛），周四（23日）上午提前在青島下線（即產品完成生產線組裝製造）。新華社報道稱，這標誌著中國在高速磁浮技術領域實現重大突破。 據工程師介紹，按實際旅行時間計算，在1500公里運程範圍內，高速磁浮是最快的交通方式。以北京至上海為例，加上旅途準備時間，乘飛機需要約4.5小時，高鐵需要約5.5小時，而高速磁浮僅需3.5小時左右。

高速磁浮列車駕駛室內部。（新華視點）

據了解，目前高鐵最高運營速度為350公里/小時，飛機巡航速度為800～900公里/小時，時速600公里的高速磁浮可以填補高鐵和航空運輸之間的速度空白。

報道稱，中國重點研發計劃「先進軌道交通」重點專項，對時速600公里高速磁浮交通系統進行了部署，該項目於2016年7月啟動，由中國中車組織，中車四方股份公司具體實施，聚集國內高鐵、磁浮領域優勢資源，聯合30餘家企業、高校、科研院所組成「聯合艦隊」共同攻關。經過近三年的技術攻關，課題團隊成功突破高速磁浮系列關鍵核心技術，車輛、牽引、運控通信等核心子系統研發取得重要階段性成果。

據高速磁浮課題負責人、中車四方股份公司副總工程師丁叁叁介紹，試驗樣車作為高速磁浮項目研發的重要環節，是高速磁浮的「實車級」試驗驗證平台。通過試驗樣車，可對高速磁浮關鍵技術及核心系統部件進行驗證和優化。試驗樣車的下線，為後續工程化樣車的研製打下了技術基礎。

（新華社、青島日報）