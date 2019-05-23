【平治新車漏油】平治中國新政策　購車後限期前有問題免費換新車

平治中國在周四（23日）推出新政策，消費者購車後60天內或行車3000公里內，有質量問題需要更換主要零部件，都可直接免費更換同款新車，同時經銷商亦明確禁止捆綁銷售和收取金融服務費。 事緣陝西西安一名女車主，上月初為控訴新買的平治豪車引擎漏油，毅然坐在引擎蓋上維權，引起全國關注，其後更揭發不少車行內部竟有諸多的「潛規則」。

平治公司的經銷商明確禁止捆綁銷售和收取金融服務費。（視覺中國）

據平治中國的官方網站顯示，新政策「新車質量保障政策」規定，對於2019年5月1日及之後，由其授權經銷商初次銷售的平治車輛，自開具零售發票之日起60日內，或者行駛里程3000公里之內（以先到者為准），如因產品質量問題導致需要更換主要總成或主要零件的情況下，消費者可要求更換同款、同型號新車。其中引擎（曲軸、主軸承、活塞、氣缸體等），變速器（箱體、齒輪、軸承、箱內動力傳動元件等）都在上述範圍內。

平治公司相關負責人又指，除了新政策外，平治公司及授權經銷商均已發布新的《服務合約》，明確「絕不捆綁銷售」，並承諾將在消費者購車過程中，為其提供一份詳述相關服務內容及價格的清單，售前檢測流程（PDI）證書也將隨新車一同交付。

陝西西安一名女車主，上月初為控訴新買的平治豪車引擎漏油，毅然坐在引擎蓋上維權。（南方都市報）

觸發平治公司整改的起點，西安女車主在接受傳媒訪問時坦言感到很高興，「這讓我覺得當初維權是件正確的事，不僅是我個人的問題得到解決，更多的消費者會因此受益」。女車主表示，雖然平治公司要給她的新車仍未交付，有手續待辦，但已收到PDI證書，「在我之前買車時是沒有的，我覺得更規範了。」

（綜合報道）