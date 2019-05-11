【平治新車漏油】國家市監總局約談平治公司　將對全行業專項整治

陝西西安一名女車主上月初為控訴新買的平治豪車引擎漏油，毅然坐在引擎蓋上維權，引起全國關注，其後更揭發不少車行內部竟有諸多的「潛規則」。 國家市監總局在周五（10日）約見平治公司，提出具體整改要求，並要求平治要樹立行業表率。

市監總局相關司局負責人在約談會上指出，西安事件暴露出汽車銷售行業一些長期、普遍存在的問題，尤其是車行濫收「金融服務費」、曲解「三包」規定、捆綁銷售、售後服務欠佳等。

平治的4S店「西安利之星」早前有女車主坐在引擎蓋上維權，引起全國關注。（視覺中國）

負責人強調，以「金融服務費」、「貸款服務費」等名目收費，違反法律規定，要求不得違規收取費用；不得巧立名目，誤導消費者；禁止強制或者變相強制搭售、虛假宣傳、誘導式交易等；不得曲解汽車「三包」規定來減輕自身法定責任，以及不得無理拒絕或者故意拖延消費者的合理要求。

平治總公司丹拿大中華區投資公司等有關負責人隨後表示誠懇接受市監總局的指導，虛心接受政府和社會監督，將深刻吸取此次事件教訓，反思自身在法律理解適用、售後服務體系建設、經銷商管理、收費告知、PDI檢測流程、產品質量管控等方面存在的不足。

平治公司目前已展開全面自查自糾，下一步則會發布《服務公約》和收費清單，為消費者提供優於法律規定的「三包」服務，並全面優化售後投訴渠道，同時對經銷商進行專項復核，完善準入審核、日常管理和退出機制等，提高消費者滿意度。

市監總局亦敦促所有汽車生產、銷售、維修等相關企業嚴格遵守法律規定，未來將會同相關部門對汽車銷售行業展開專項整治，保障消費者的合法權益。

（澎湃新聞）