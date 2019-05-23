2艘美艦穿越台灣海峽　中國外交部：促美慎重處理涉台問題

在中美關係緊張之際，美國軍方周三（22日）表示，已派兩艘海軍軍艦航經台灣海峽。 對此，中國外交部發言人陸慷周四（23日）在例行記者會上表示，中方密切關注並全程掌握了美國軍艦過航台灣海峽的情況，敦促美方慎重妥善地處理涉台問題。

陸慷在會上強調，中方已就事件向美方表達關切。台灣問題是中美關係最重要最敏感的問題，中方敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善地處理涉台問題，以免對中美關係和台海和平穩定造成消極影響。

美國軍方證實，軍艦普雷布爾號（USS Preble）和補給艦狄爾號（Walter S. Diehl）穿越台灣海峽執行任務。（資料圖片）

美軍發言人早前向路透社表示，執行航行任務的兩艘軍艦是驅逐艦普雷布爾號（Preble）和補給艦狄爾號（Walter S. Diehl）。美軍第七艦隊發言人多斯（Clay Doss）在聲明中說：「這些船艦航經台灣海峽，展現美國對自由、開放的印度太平洋承諾。」他表示，所有互動均是安全和專業。

此外，普雷布爾號周日（19日）曾駛至有主權爭議的黃岩島對開12海里的海面。美軍指，此舉是確保航道在國際法保障下，可以自由航行。中方同日對美方行為強烈不滿和堅決反對，中國海軍依法對美艦作識別查證，並予以警告驅離。

（澎湃新聞、路透社）