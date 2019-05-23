【中美貿易戰】美擬封殺多間中國企業　中國外交部：不利談判氛圍

華為被美國「封殺」，Google等多間公司隨即宣布暫停與華為的合作，但其後大疆、海康威視等中國高科技企業亦面臨技術供應限制。 中國外交部發言人陸慷在周四（23日）表示，美國的做法不利於為中美貿易談判營造氛圍。

陸慷在當天的例行記者會，就美國財長姆努欽稱對與中國繼續談判持開放態度，希望中美能重回談判桌的說法作出回應，指談判要有意義，必須抱有誠意，互利的協議必須建立在相互尊重和平等互利的基礎之上，「我們希望，美方對重回談判桌的態度，是認真的。」

陸慷，美國打壓中國科技企業，不會為中美貿易談判營造有利氛圍和環境。（路透社）

陸慷續指，美國出於政治目的動用國家力量無端打壓中國科技企業，嚴重影響全球科技發展與合作，也損害了相關國家企業的切身利益，不會得到國際社會的認同和支持，「顯然，也沒有人會認為，美方的這一做法會有利於為磋商營造一個有利的氛圍和環境。」

另一方面，中國商務部新聞發言人高峰亦在同日表示，美國動用國家力量打壓中國企業，不僅嚴重破壞兩國企業正常商業合作，對全球產業鏈供應鏈安全也構成嚴重威脅。高峰重申，中方對此堅決反對，希望美國方面保持理性，糾正相關的威脅做法，並表明會繼續密切關注事態發展。

（綜合報道）