【非洲豬瘟】農業農村部：豬瘟疫苗研發取得階段性成果

農業農村部今天（24日）發布消息稱，由哈爾濱獸醫研究所自主研發的非洲豬瘟疫苗取得了階段性成果，實驗室研究結果表明，具有良好的生物安全性和免疫保護效果。

非洲豬瘟疫情發生後，中國組建了非洲豬瘟防控科技攻關項目組，緊急開展疫苗、免疫機制、診斷檢測、消毒滅蟲技術等科技聯合攻關。

目前，中國農科院非洲豬瘟防控科技攻關專案組在免疫機制、診斷檢測、消毒滅蟲技術產品研發方面，完成了非洲豬瘟病毒全基因組測定，克隆和表達了相關基因，構建了模式動物和豬源天然免疫和炎症應答信號通路，篩選出多個天然免疫抑制性病毒基因，完成部分基因免疫抑制機制研究；研製出檢測速度快、敏感性及特異性高、穩定性好的病毒核酸和抗原類快速檢測試劑盒；採集到拉合爾鈍緣蜱、全溝硬蜱、草原革蜱等12個蜱種，進行人工培養和生活史觀察，篩選出快速消殺化學藥物新組方和植物源殺蟲劑有效組方；篩選出複合季銨鹽消毒劑配方，完成了中試生產研究。

下一步，中國農業科學院將在疫苗實驗室階段研究進展的基礎上，加快推進中試與臨床試驗，以及疫苗生產的各項研究工作，儘快完成免疫機制、診斷檢測、消毒滅蟲技術等方面的研究工作，為國家和行業需求提供及時、有效、有力的科技支撐。

（央視新聞）