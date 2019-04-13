【非洲豬瘟】台灣研發亞洲首個快篩試劑　可10分鐘內檢測是否染病

中國大陸的非洲豬瘟疫情不斷蔓延後，一海之隔的台灣隨即推出諸多限制措施，嚴防被波及。 據台媒報道，台灣有生物科技業者成功研發亞洲首個快速篩查試劑，能在10分鐘檢測豬隻是否感染病毒，並已獲世界衞生組織參考實驗室認可。

《中央社》報道，快速確診病例是防止疫區擴散的重要方法。有見及此，農業科技研究院育成中心的合作廠商「凌越生醫」，成功開發出一種非洲豬瘟病毒抗體試劑。凌越生醫獸醫總監張權星指，試劑的特點是能在短時間內知道結果，且不需要在實驗室內進行檢測，不論是在豬場、隔離場及機場港埠等地區，只要10分鐘就可以知道豬隻是否染病。

台灣有生物科技業者成功研發亞洲首個快速篩查試劑，能在10分鐘檢測豬隻是否感染病毒。（網上圖片）

據了解，非洲豬瘟病毒的潛伏期是4天至19天，豬隻感染病毒後大約7天後會產生抗體，試劑可以在第14天就能檢測出豬隻是否染病。換言之，試劑能在潛伏期內發現豬隻是否已經染病。

張權星更提到，現時世界上共有兩種非洲豬瘟病毒快速篩查試劑，分別由台灣及西班牙研發。由於兩種試劑所針對的抗體有所不同，理論上台灣的甚至能比西班牙的更早發現疫情。

然而，台灣的快速篩查試劑只能檢測血液、血清或血漿，不適用於已加工的豬肉製品。故農委會副主委黃金城日前亦稱，台灣目前並非洲豬瘟疫區，防疫把關主要是檢測豬肉製品，故目前不會採用。

（中央社）