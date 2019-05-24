【737MAX 8】停飛逾兩月料損失40億　13間中國航空公司向波音索賠

印尼獅子航空及埃塞俄比亞航空先後有波音737 MAX 8客機起飛後短時間內墜毀，數百名乘客均無一生還。隨後中國民航局率先發出通知，要求停飛國內所有同型號客機。 受長時間停飛及延遲交付影響，損失料高達40億元（人民幣．下同），有使用或購買波音737 MAX 8客機的全部13間中國航空公司，截至周五（24日）均已向波音公司提出索賠。

印尼獅子航空及埃塞俄比亞航空先後有波音737 MAX 8客機起飛後短時間內墜毀，數百名乘客均無一生還。（視覺中國）

據了解，中國的航空公司共運營96架波音737 MAX 8客機，最多的有14架的東方航空，其亦最先在周二（21日）向波音公司索賠。有專家接受內地傳媒訪問時認為，客機停飛的時間愈久，對航空公司造成的航失就愈大，加上本身波音737 MAX 8客機並非全新機型，早已大規模投入使用，預料每間航空公司的索賠金額可能以千萬美元計。

中國民航管理幹部學院教授鄒建軍亦稱，具體賠償金額要看合同規定，賠付方式各有不同，但一般是按停飛的具體天數來結算，並設有上限，又或者是按照訂單金額賠付，「有的合同中都會規定賠償金額最多不超過飛機訂單的總額。」值得一提是，有外媒曾經估計，波音公司最保守的情況下，亦要向全球賠付至少50億美元。

有使用或購買波音737 MAX 8客機的全部13間中國航空公司，均已向波音公司提出索賠。（視覺中國）

另一方面，針對中國航空公司向波音公司索賠，中國航空運輸協會在周五發聲明，指出除了運營中的96架波音737 MAX 8客機外，中國的航空公司原定在2019年再引進超過130架同型號客機，停飛及延遲交付對航空公司的運力、生產運行、航班保障及經濟效益等方面造成重大損失，且重新恢復運行的時間尚不可知，測算至6月底損失共計達40億元人民幣，「對此，中國航協鄭重聲明，將積極支持和協助會員企業開展相關索賠工作。」

（綜合報道）