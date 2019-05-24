【華為被禁】蓬佩奧指華為受中共控制　外交部批煽動意識形態對立

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四（23日）指，華為公司與中國共產黨和中國政府有很深的聯繫，讓美國信息在華為網絡上流通將造成很大風險。 對此，中國外交部周五（24日）回應稱，美國政客一再製造華為謠言，但始終拿不出證據，現在又試圖煽動意識形態對立。

陸慷在24日的記者會上回應蓬佩奧的言論稱，美國政客一再製造華為謠言，但始終拿不出證據，現在又試圖煽動意識形態對立。（資料圖片）

中國外交部發言人陸慷當天在記者會上表示，美國國內對美方挑起貿易戰、科技戰造成的市場動盪、產業合作受阻發出越來越多質疑。於是，這些美國政客不斷編造各種主觀推定的謊言試圖誤導美國民眾，現在又試圖煽動意識形態對立。但這是不合邏輯的。

陸慷稱，放眼世界，意識形態分歧並不必然妨礙國家間的經貿、產業、科技合作。中美建交40年來，美國兩黨歷屆政府一直同中國共產黨領導的中國政府一道持續推進、拓展、深化各領域互利合作。事實上，中美建交之初兩國簽署的首批政府間合作協議就包括了《中美科技合作協定》。

陸慷指出，稜鏡門事件也好、阿爾斯通事件也好，都讓世人看清，所謂意識形態的趨同，也並沒有妨礙美國對自己的盟友採取各種不正當的手段。

蓬佩奧23日接受美媒採訪時表示，相信未來會有更多美國公司與華為斷絕關係。（路透社）

據此前報道，蓬佩奧在CNBC的《Squawk Box》節目中稱，華為公司的確在與北京政府合作，認為華為創辦人兼總裁任正非沒有告訴美國人民真相。他還提到華為公司不止與中國關係密切，更與中國共產黨密切，並指「只要把信息交給中國共產黨，實際上就構成了風險。」

美國總統特朗普23日在白宮表示，華為很危險，但問題可以在中美貿易協議中解決。（路透社）

此外，針對美國總統特朗普（Donald Trump）23日稱華盛頓與北京有很大機會就貿易戰最終達成妥協，其中也將包括對華為的處理，陸慷回應稱，美方應當改變動用國家力量對其他國家的企業進行打壓，謀取不正當的利益，擾亂市場，破壞國際間合作的錯誤的行徑。

陸慷說，他並不清楚美國領導人說的這句話的具體含義是甚麼，媒體如果真的感興趣，可以請美方做出進一步的澄清。他強調，中方向來主張通過友好協商來解決兩國間的分歧，包括在經貿領域的一些分歧。但是所有的對話協商必須建立在相互尊重、平等互利的基礎之上。

（綜合報道）