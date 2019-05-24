杜魯多指中方以政治原因拘押2加公民　中國外交部：依法獨立辦案

撰文：彭琤琳
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針對加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）在中國被逮捕一事，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周二（21日）稱，會繼續向北京施壓，強調2名公民是遭中國以政治原因拘留，加國將繼續堅持價值觀及原則。
對於杜魯多的言論，中國外交部周五（24日）回應稱，中國司法機關依法獨立辦案，敦促加方尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。
加拿大前外交官康明凱（右）及商人斯帕弗（左）在中國被逮捕。（資料圖片）
中國外交部發言人陸慷當天在記者會上表示，中方多次指出，康明凱因涉嫌為境外刺探國家秘密和情報犯罪，斯帕弗因涉嫌為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪，被中方主管部門依法逮捕。
陸慷強調，中國是法治國家，中國司法機關依法獨立辦案，依法保障加有關公民合法權利。我們敦促加方尊重法治精神，尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。
據此前報道， 加拿大和中國關係因華為副董事長孟晚舟於溫哥華被捕，並可能引渡到美國而陷入僵局。外界普遍認為康明凱及斯帕弗在華被拘禁與華為事件有關。除了他們，還有另外兩名加國公民涉嫌在中國販毒而被判死刑。
（新京報）