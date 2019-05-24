杜魯多指中方以政治原因拘押2加公民　中國外交部：依法獨立辦案

針對加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）在中國被逮捕一事，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周二（21日）稱，會繼續向北京施壓，強調2名公民是遭中國以政治原因拘留，加國將繼續堅持價值觀及原則。

對於杜魯多的言論，中國外交部周五（24日）回應稱，中國司法機關依法獨立辦案，敦促加方尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。