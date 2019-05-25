茅台電商原董事長聶永涉受賄被批捕　銷售子公司將繼續被查

中國酒業巨頭茅台集團原董事長袁仁國被「雙開」後，該集團再多一名重要人物落馬。 貴州銅仁市檢察院周五（24日）通報，茅台集團電子商務股份有限公司原董事長、法人代表聶永，因涉嫌受賄罪被萬山區檢察院決定逮捕，案件目前正在辦理。

據內媒報道，茅台電商公司註冊成立於2014年，註冊資金1億元人民幣，是茅台集團唯一的官方電商運營商。公司官網顯示，其成立的主要目的是充分整合茅台集團內部資源和線下實體、推動傳統營銷模式調整轉型。聶永則是在2016年5月起出任茅台電商公司董事長。

報道稱，茅台集團早在去年11月19日召開電商公司幹部職工大會時，已宣布撤銷聶永茅台電商公司董事長、法定代表人、支部委員會書記，以及委員等職務，並批評公司內部存在違紀違規違法、管理混亂等問題。

此外，茅台電商公司於2015年成立的「茅台集團物聯網雲商平台」據報已暫停運營3個月，銷售全面停滯。

聶永被批捕的2天前，茅台集團原董事長袁仁國被「雙開」，貴州省紀委監委指他進行政治攀附 大搞家族式腐敗。（資料圖片）

目前，聶永是繼袁仁國之後，茅台集團第二位因涉嫌受賄被捕的公司負責人。內媒《21世紀經濟報導》報道稱，據其前期掌握的資訊，茅台集團銷售層面尤其是上市公司貴州茅台的銷售子公司還將繼續被接受調查。

（綜合報道）