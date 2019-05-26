【華為被禁】遭WiFi聯盟和SD協會等除名　華為：產品服務不受影響

中國電訊設備巨頭華為面臨前所未有的全面封殺。除最早期的 Google 外，近日更被SD協會（SD Association）及 WiFi聯盟（WiFi Alliance）等行業協會除名。 針對事件，華為今日（26日）發聲明稱，其產品和服務並不會受到影響；同時批評，標準和產業組織不應限制、暫停或者終止任何遵守該組織章程的會員參與公開組織活動的權利，否則只會動搖組織的生存基礎。

對於被WiFi聯盟和SD協會等除名，華為表示，其產品服務不受影響。（視覺中國）

聲明表示，華為現在和未來提供的產品和服務，不會受個別違背「透明、公開、公正、無歧視原則」的組織和其行為的影響。華為也將在遵守適用的法律法規基礎上，一如既往地積極參與到相關標準與產業組織中，構建良性健康、公平開放、可持續發展的產業生態。

聲明指，標準是ICT信息與通信行業科學技術發展和生產力進步所依賴的重要手段， 開放統一的標準促進產業鏈的協同合作，幫助為客戶和消費者提供更高性價比更優質的產品與服務，這些成就離不開眾多標準組織、開源社區和產業聯盟等開放產業組織的貢獻和共同努力。但只有當各組織真正貫徹並切實維護透明、公開、公平、無歧視等原則，並符合反壟斷法，開放給所有願意參與到其中的任何人或單位，才能讓產業鏈各環節通力協作，促進產業生態的良性發展。

反對相關組織限制、終止會員參與活動

聲明強調，標準和產業組織不應限制、暫停或者終止任何遵守該組織章程的會員參與公開組織活動的權利，更不能因為任何國家、組織或個人的政治行為而阻礙全球產業界在公開標準中的合作與貢獻，否則將破壞標準與產業組織自身原則，動搖組織的生存基礎，影響組織目標的達成，甚至給組織自身及其成員帶來涉嫌違反反壟斷法的風險，也會造成標準的碎片化，無法構建全球信息與通信行業統一的開放標準，加大產業鏈各環節的成本和風險。