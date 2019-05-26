【華為被封】微軟等科企致函美商務部　憂封殺華為損害美國利益

中國電訊設備巨頭華為目前面臨美國的全面封殺，Google等多間美企停止向華為供貨及合作。 不過，微軟等多間美國科技企業近日分別去信商務部，擔心封殺華為將令美國在國際研究合作上被孤立，反而影響美國利益。

微軟等科企致函美商務部，表示封殺華為會損害美國利益。（視覺中國）

《彭博》（Bloomberg）報道，微軟公司近日致函美國商務部，表達對華為被封殺的關注，稱禁令將令美國從國際研究合作中孤立，最終影響美國利益。此外，通用電氣亦去信美國商務部，關注在中國迅速發展的人工智能（AI）技術，認為如果美國對中國的出口管制範圍太闊，或會影響開始使用AI的醫療成像（medical imaging）等技術。

報道指出，華為是全球最大的4G網絡設備供應商，其裝置對推出5G網絡亦有關鍵作用，想進軍中國的美國科技企業，均無可避免地都會使用到華為的產品。微軟等科技公司亦擔心，美國的禁令會妨礙其在中國市場競爭，同時影響美國的創新能力。

南早：微軟停接華為新訂單

另據本港《南華早報》引述知情人士透露，微軟遵守美國政府的限制，已效仿Google 的做法，停止接受華為的新訂單，其服務團隊亦已經搬出華為位於深圳的總部。

該知情人士表示，華為和微軟之間的兩大業務領域，即手提電腦Windows操作系統和其他內容相關服務，都已被微軟暫停。不過，現有華為電腦上的Windows操作系統不會受到影響，仍可以更新或安全維護。