李克強考察山東　停車入水果店問價嚇一跳：漲了這麼高？

5月24至25日，國務院總理李克強在山東濰坊、濟南考察，了解當地企業在今年更大規模「減稅降費」後的受益情況。 李克強考察期間發生一段「小插曲」。他在行程途中臨時停車進入一間水果店，向店主和顧客詢問水果價格後，不禁大吃一驚，反問道：「漲了這麼高？」

李克強在山東考察，聽到果價急升後反問道：「漲了這麼高？」（新華社）

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據《中國政府網》報道，李克強在山東省委書記劉家義、省長龔正陪同下，在濰坊、濟南考察，關心今年更大規模減稅降費中製造業企業的受益情況。

李克強先到濰柴集團詢問企業稅費減免的實際數額，勉勵企業更大力度開展國際創新合作；再到從事智能產品等研發制造的民營企業歌爾公司考察，了解企業研發制造的新產品性能、與國際先進水平對比等情況；之後來到齊魯銀行，考察緩解小微企業融資難融資貴情況。

囑官員關注日常產品價格變動 保障價格合理

考察途中，李克強臨時停車走進一家水果店，詢問水果漲價情況和原因。官方通報指，他叮囑隨行的地方和部門負責人，稱現在市場供求總體平衡，要關注部分關係群眾日常生活的產品價格變動情況，採取適當措施，保障供應充裕、價格合理。

另據內媒報道，李克強在水果店發生了一段「小插曲」。他當時與水果店店主和民眾對話，問道：「水果最近怎麼樣？你覺得價格？」對方連說：「高，高，高了。」「高就是高了。」李克強連番追問：「你說實話。」有人答道：「蘋果價格都到了12塊錢（人民幣，下同）一公斤......去年4、5塊。」李克強聽完也嚇一跳，反問道：「漲了這麼高？」他又說，相信會有好的變化。

內地蘋果價格較去年急升近7成。（視覺中國）

果價較去年上漲3成以上

內地水果價格近期大幅飆高，蘋果、梨等價格普遍上漲三四成以上，在北京、上海、深圳等大城市表現尤甚。另據國家統計局數據顯示，今年4月，全國居民消費價格同比上漲2.5%，其中鮮果價格上漲11.9%，影響CPI上漲約0.22%。

農業農村部「全國農產品批發市場價格信息系統」最新監測數據亦顯示，截止2019年5月23日當周，官方重點監測的五種水果平均價格為每公斤7.77元，較去年同期上漲32.7%。其中，富士蘋果價格為每公斤10.97元，比起去年同期漲幅達到75.5%。

官方將果價急升的主要原因歸咎於天氣因素。《新華社》報道指，蘋果主要產區的山東、陝西等地，由於去年受寒流或冰雹極端天氣等因素的影響，總體減產在三成左右，導致存儲數量總體不足，供應不足推高價格。此外，果農和收購商因供應不足而「大量囤貨」，也影響水果價格。業界認為，蘋果等水果短期內還將維持高價位，「但到了8月、9月份，新蘋果下來後，這個周期就過去了。」