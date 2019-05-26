內地水果價格大升　網民：貴到連蘋果皮都不敢削了

繼非洲豬瘟令到豬肉價格大升之後，最近中國各種水果價格大升，有些地方的蘋果價格足足升了一半，引起網民熱烈討論。

繼車厘子後 蘋果、梨價格大升

今年初，內地出現「吃不起車厘子」的呼聲，有網民直呼還他「車厘子自由」。車厘子一向是較貴價水果，不過最近這股加價風吹到一向較便宜的產品，包括蘋果、梨等。

4月底價格大升 汕尾梨子加價逾倍

《揚子晚報》到訪南京多間超級市場，發現水果價格的確高企。有超級市場店員稱，4月上旬蘋果價格還算正常，4月下旬開始就明顯加價了。

《汕尾日報》則指出，市內不少水果價格都上升，蘋果大升超過一半，梨的價格較之前更勁升超過一倍。

另外，最近荔枝失收，海南荔枝「水尾」，廣東荔枝開始上市，但最常見的8斤標準箱荔枝批發價，去年大約是80元（人民幣‧下同），今年約在120元水平。

內地國產蘋果價格，近期大升超過50%。（視覺中國）

疑天氣原因鬧蟲災 勢影響其他水果

有超市店員對《揚子晚報》稱：「我們去進貨，那裡的蘋果就少。聽說產地那裡好像是因為天氣原因，鬧了蟲災。」

南京農副產品物流配送中心綜合辦公室工作人員王瑞說，去年底蘋果、梨等普通水果嚴重減產，而蘋果、梨是儲存期長、消費者選擇多的「保底水果」，價格上漲勢必影響其他水果價格。

面對如此高價，內地網民大呼「以前是沒有『車厘子自由』，現在就連『蘋果自由』都沒有了」，「以往買蘋果都是削皮兒吃，現在洗洗直接吃了吧，連蘋果皮都不敢削了」。

惡劣天氣接連影響各地果樹開花期

《證券時報》引述招商證券的意見指出，水果價格大升主要有四大原因。

一是惡劣天氣，去年北方水果開花時期遇上寒流或冰雹，因此減產三成至五成，令今年庫存不足。

而今年南方水果開花時期，同樣遇上寒流，加上陰雨天比較多，造成南方水果也減產。

招商證券認為，其餘原因是消費升級，消費者想吃得更好，農戶就種更好品種的水果。健康理念增強，帶動了水果需求。以及中美貿易戰開打，人民幣貶值，進口成本就會增加。

近期上市的是高檔西瓜，稍後內地產西瓜上市之後，價格料會變得親民。（視覺中國）

炒賣令價格波動 靚裝水果店成本高

而《新華報業網》分析，水果價格高企背後原因之一是資本推波助瀾，即是投機者炒賣。

其次是愈來愈多生鮮電商「圈地」，直接向農民取貨。但電商初期減價燒錢，取得客戶之後，價格就會上調。

第三是水果攤愈來愈少，「高大上」的水果連鎖店愈開愈多。這些店舖店面大、裝修新，服務員多，也意味着成本較高，最終還是會轉嫁到消費者身上，結果買水果回家也要「食裝修」。

本地西瓜將上市 夏天料有「西瓜自由」

《揚子晚報》引述王瑞表示，秋季水果上市之前，價格還可能會提高。而9月上市的蘋果較酸，要到11月之後口感較好的蘋果才上市，但最終還是要看今年的產量如何。

內地客還是有低價水果可以吃。報道指目前上市的西瓜都是高檔貨，等到本地西瓜上市後，價格預計會大幅下降，似乎還能保證夏季「西瓜自由」。