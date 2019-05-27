網傳西藏軍區陸航旅軍機秦嶺墜毀　6名軍人全部死亡

綜合5月27日消息，一張「921721機組烈士永垂不朽」照片在內地網絡流傳，引發關注。其中出現6名現役軍人的遺像。有消息指墜毀的是西藏軍區陸航旅一架直升機。

解放軍軍機墜毀 6名機組人員死亡（網絡圖片）

根據中共軍改後的軍機編號規則，「921721」編號表明，該機是一架隸屬於西藏軍區（X21XXX）的陸航旅（LH9XXXXX）的米-17（XXX7XX）系列運輸直升機。

巧合的是，山東大眾網5月25日報道指，一名叫房浩的現役軍人在13日執行飛行任務時，途經漢中秦嶺時「不幸壯烈犧牲」。

房浩生前是一名西藏軍區的軍人，曾在新疆軍區陸航旅服役，由一名陸航機務轉為陸航無線電技師。

因此，外界推測「921721」機組駕駛的米-17系列直升機應是在5月13日在秦嶺上空墜毀的，導致包括房浩在內的6人全部死亡。另有消息指，在事件中死亡的6名軍人分別為陳怡、房浩、陳燕林、燕鵬、雷鵬和張星星。

5月18日一架解放軍機在山東威海高村鎮墜毀。（資料圖片）

西藏軍區在本輪中共軍改後增設陸航旅部隊，屬於一支新的部隊，裝備也多從其他部隊轉隸，包括俄制米-171運輸直升機。據了解，「米-17」型直升機由前蘇聯研發，1975年首飛，1983年起對外出口，中國是其主要客戶之一，有指各系列合共採購數量達到100架以上。

最新資料指，中國正在開發中的直-20中型通用直升機已裝備西藏軍區陸航部隊，將有效提升解放軍的高原快反能力。

自2019年以來，解放軍三軍已出現多次致死致傷事故。3月12日，兩名海軍殲轟-7A飛行員因戰機墜毀而身亡；5月17日，據報道，一名叫查顯偉的特級飛行員在駕駛陸軍直-10武裝直升機時因突發意外而死亡；5月19日，空軍殲轟-7A墜毀，兩名飛行員受傷。

事故多發，無外乎三種情況，即裝備老化、人員經驗不足、訓練強度增大。