【華為被禁】網傳6月底在港發布新OS「鴻蒙」　華為：假消息

Google終止與華為部分業務往來，華為手機用戶將來恐無法更新Android作業系統。華為曾表示自研操作系統「鴻蒙」將最快2019年秋天面世。 有網傳消息指，華為將於6月24日在本港發布「鴻蒙」。不過，華為發出聲明澄清，稱其為不實消息。

昨日（26日）上午，一張疑似華為「鴻蒙」系統的發布邀請函圖片在網上流傳。華為事後澄清是假消息。（網上圖片）

昨日（26日）上午，一張疑似華為「鴻蒙」（HONGMENG）系統的發布邀請函圖片在網上流傳。圖片顯示，「鴻蒙」系統將於6月24日上午10時正式發布，發布地點在香港。此外，網傳「鴻蒙」系統將在華為新款手機「Mate X」中使用，而Mate X也將在6月發布。

同日晚上，華為發出聲明澄清，指「6月24日發布自家的操作系統鴻蒙」為假消息，希望媒體能幫助闢謠。

「華為鴻蒙」已註冊商標

早前報道，國家知識產權局商標局網站顯示，華為已申請註冊「華為鴻蒙」商標。在商品名稱一欄中，華為鴻蒙可應用於操作系統程序、計算機操作程序、計算機操作軟件等等。

此外，華為消費者業務CEO余承東曾於5月21日下午透露，最快2019年秋天，最晚2020年春天，華為自己的OS（操作系統）將可能面世。他又指，華為的OS將打通手機、電腦、平板、電視、汽車、智能穿戴，且能兼容全部安卓應用和所有Web應用。