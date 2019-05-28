南昌24歲女實習律師被當街刺死　傳兇手感情受挫隨機殺美女洩憤

江西南昌日前發生恐怖兇殺案。一名32歲男子當街刺死一名24歲女實習律師。官方未公開其行兇動機，有消息指，兇手因感情受挫，決定隨機殺害美女洩憤。

遇襲女子受傷嚴重，送院不治身亡。（網上圖片）

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事件發生於5月24日下午5時15分左右，在南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道路段，32歲男子萬某弟持刀殺害24歲女子沈某鋆。

死者沈某鋆是當地一名實習女律師，剛剛入職兩個月，事發時和同所另外兩名律師一同下班回家，不料突然受到襲擊。事發後由急救車送往醫院，其鎖骨動脈管斷裂，被刀刺穿，經過插管、心肺復蘇等搶救措施無效死亡。

有目擊者表示，行凶者傷人後，女子倒地不起，身上全是血。事發現場監控片段則顯示，行凶者當時衝向並排行走的三人，持刀向女死者砍去。她倒地後，行凶者仍不斷猛刺多刀，之後逃逸。

警方消息指，兇手目前已被拘捕，正調查其犯案動機。另據內媒《北京時間》報道，兇手由於感情受挫，想隨機殺害女性洩憤。他本來已鎖定一名「個子高」的女子，但後來發現另一女子（即死者）「更白更漂亮」，便對她下手襲擊。

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