西安中學同窗聚會玩「狼人殺」結怨　兩年後赴北京用匕首捅死對方

在北京，去年6月一名中科院研究生謝雕被人用匕首捅死。疑兇是他由初中便認識的同學周凱旋，當日謝雕正為剛抵達北京旅行的周凱旋接風。 有報道指周凱旋高中畢業後的生活不如意，兩年前在同學聚會時，周凱旋曾因遊戲與謝雕發生爭執，構成殺人的動機。 死者家屬指疑兇事後一直未有道歉，希望法院判周凱旋死刑。

案發現場的閉路電視拍到，疑犯行兇後高舉雙手，擺出勝利的姿態。(網上圖片)

謝雕和周凱旋相識多年，是中學同班同學，又住同一個宿舍。2018年，謝雕正在中科院讀碩士二年級，周凱旋則已從西安交通大學本科畢業工作。周凱旋向謝等同學表示自己已辭職，並會在6月12日來北京旅行。14日傍晚，謝雕將周凱旋帶到中科院校外的一家餐廳接風。席間，謝雕還為周凱旋拍了照片。

但還沒等到餸菜上桌，周凱旋突然掏出匕首，直接刺向了謝雕胸口，被刀刺後的謝雕雙手捂住胸口，站起身來倉惶後退，周凱旋則再次發起攻擊，用刀接連刺向謝雕頸部。謝雕隨即面朝下倒在地上。周凱旋見狀仍未收手，衝上去繼續壓在謝雕身上，接連捅刺數刀，謝雕當場喪命。之後周凱旋起身離開，期間高舉雙臂，擺出勝利的姿態，周凱旋最終被北京海澱警方拘捕歸案。

謝雕出事前還在餐廳內替周凱旋拍照。（網上圖片）

曾揚言要算清楚兩年的賬

周凱旋事後向警方供述，事發兩年前的同學會上，謝雕說的一些話，讓他兩年來心裏不舒服。那次聚會期間，周凱旋、謝雕和幾位同學玩起了「狼人殺」遊戲，不久後兩人便吵起來，甚至差點動手，但在場同學都不記得他們因何事吵起上來。但有同學指證，在案發前幾天，周凱旋曾向兩年前在場的同學發信息指「要和謝雕把賬算清楚」。

另外，亦有指周凱旋上大學後，日子就一直過得不順利。周凱旋在四川大學就讀一年級時，對成績不滿而退學復讀，第二年考入西安交大。然而，讀書期間因沉迷遊戲，連續考試不合格，周凱旋沒能攻讀碩士。畢業後的周凱旋在重慶找工作也不順利，考公務員也沒考上，在死者家屬看來，或許是導致其心態扭曲的原因之一，而事後周凱旋被鑑定無精神性疾病。

死者父親在街上收集了過萬個簽名，希望法院判疑犯死刑。（網上圖片）

疑兇從未道歉

死者父親謝中華又指，在事發後的300多天，夫婦倆都再沒去工作，心情悲痛欲絕，身體狀況也每況愈下。但事發至今，周凱旋一家卻從未就此事道歉，直到開庭前，他們才想和解，被謝中華拒絕。

為了給兒子討回公道，等待庭審的時間裡，謝中華走上街頭，將兒子被殺的事件公之於眾，並已收集到過萬個簽名，希望法院判周凱旋死刑。案件將會於5月24日北京一中院開庭。

（中國新聞網）