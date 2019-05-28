【惠台措施】福州舉行台籍畢業生專場招聘會　提供逾2千職位空缺

大陸近年來針對自大陸高校畢業的台灣學生，陸續有不少優惠政策出台。2019年「高校台籍畢業生專場招聘會」周日（26日）在福建福州舉行，130多間福建公司參加，提供面向台籍學生和台灣青年的崗位需求多達2147個。

福州舉行高校台籍畢業生專場招聘會。（中新社）

據《中新社》報道，這場招聘會屬公益性質，由福建省政府台港澳辦、省人社廳、省教育廳和中國海峽人才市場聯合舉辦。在應聘現場，許多來自福建以及浙江、江蘇等周邊省份的2019屆高校台籍畢業生前來求職，不少有意赴陸發展的台灣青年在獲悉招聘資訊後，亦前來尋求發展機會。

福建省政府台港澳辦經濟處處長魏明蒂表示，繼上月海峽人才網「築夢第一家園．台灣青年就業廣場」專區上線開通後，福建又策劃此次招聘會，嘗試建設「台胞台企登陸的第一家園」。

據介紹，應屆台籍畢業生主要來自廈門大學、浙江大學、福州大學、福建師範大學等10餘間知名高校。僱主以在福建的國企、上市公司、院校、醫院為主，涵蓋管理、金融、文體教育、市場營銷、電子資訊、臨床醫學等行業。超過半數的參會企業為國有企事業機構，提供層次多樣、類別豐富的招聘崗位，部分職位月薪高達3萬元人民幣。

在集美大學美術專業就讀的台籍學生郭宇晨即將畢業，他希望可以留在廈門工作，於是在這次招聘會上投遞了簡歷。他認為，相比在台灣就業，這些大陸企業的起薪會高出不少，待遇很好，希望可以把握住機會。

（中新網）