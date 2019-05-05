陸委會：台灣留學中介引台生赴陸讀書涉刑責　可判監禁及罰款

近年來，兩岸學生教育交流頻繁，大陸積極招攬台生赴陸就讀，不僅有大陸的大學在台設點，台灣業者也配合推出留學代辦，並聲稱有專人辦理註冊，提供在陸生活諮詢等 但據台媒《自由時報》周日（5日）報道，陸委會表示，依據兩岸條例規定，陸方教育機構不得在台駐點、招生，台灣也未開放業者提供留學中介與諮詢，此涉刑責，主管的教育部可將相關事證移請檢調機關調查後，移送法院審理。

廣州暨南大學設有「台北諮詢處」，地點在兩岸事務交流協會。（網頁截圖）

報道稱，在網絡上輸入「大陸讀書」關鍵詞，可以搜到至少15家以上的從業者，提供協助學生赴大陸學習的相關服務，例如註冊、報道、選課、住宿、銀行賬戶建議等，甚至推出「大陸大學升學班」。

另外，大陸專門針對港澳台和華僑學生的「港澳台僑聯招」入學考試即將在本月18、19日開考，有業者近日密集舉辦在各地說明會，還推出「考前輔導班」宣傳，並贈送歷屆試題。廣州暨南大學等學校也在台灣設有諮詢處，並開辦教育推薦會。

報道又指，大陸今年首度對台灣原住民增設保障名額，中央民族大學上月宣布，開放台灣「少數民族（原住民）」10人的免試申請名額。據陸媒報道，該校去年在新竹私立忠信學校成立「中央民族大學台灣教育研究與實習重點基地」。但忠信學校受訪表示，原有互設基地的規劃，但目前並未成立。

近年來，台灣學生到大陸高校讀書的人數激增。（資料圖片）

報道最後引用陸委會的表態稱，依據兩岸條例規定，台灣業者違規介紹台灣學生赴陸就學、代為招生，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科100萬元新台幣以下罰金。陸方教育機構或招生廣告亦不得在台播映、刊登，業者的公開網頁已涉及違法廣告，可處10萬到50萬元新台幣的罰鍰。

而據海外網報道，在今年全國兩會上，台籍全國人大代表、中國教育科學研究院研究員陳雲英介紹，2018年台灣學生到大陸高校讀書的人數是2017年的5倍。台灣「國政基金會」高級助理研究員謝誌傳認為，大陸高校的辦學質量愈來愈高，而且有跟國際接軌的優勢，學生有更多機會參加國際會議、去國際企業實習和出國交流，同時大陸台商也願意為台灣學生提供實習機會。

（綜合報道）