原山東環保廳官員王光和被開除黨籍　罕見罪狀「對配偶失管失教」

山東省紀委監委通報，原省環境保護廳巡視員王光和因嚴重違紀違法，已被開除黨籍，移送檢察機關依法審查起訴。值得一提的是，官方羅列的罪狀中出現罕見字句——「對配偶失管失教」。

王光和被開除黨籍，通報現罕見罪狀「對配偶失管失教」。（網上圖片）

山東省紀委監委通報，王光和違反政治紀律和政治規矩，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮金；違反組織紀律，在組織函詢時不如實說明問題；違反廉潔紀律，利用職務便利為親屬經營活動謀利；違反生活紀律，對配偶失管失教。利用職務上的便利，為他人謀取利益並收受財物，涉嫌受賄犯罪。

通報指，王光和濫用環保職權，謀取個人私利，家風不正，對家人失管失教，其行為性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經研究決定給予開除黨籍處分，按規定取消其相應退休待遇；收繳其違紀所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

公開資料顯示，王光和生於1955年，歷任山東省環保科研所副所長、山東省環境保護局副局長、山東省環境保護廳巡視員等職，2015年7月退休。今年3月4日，因涉嫌嚴重違紀違法，落馬受查。

「對配偶失管失教」非首次出現

值得一提的是，官方羅列王光和的罪狀中，其中一項較為罕見，即「對配偶失管失教」。不過，這並非首次出現在官員的開除黨籍通報中。

今年4月，江西省紀委監委通報對贛州市原人大常委會副主席、寧都縣委原書記王四華的審查結果，當中亦有提及他「違敗壞家風，對配偶失管失教」。

黨紀處分條例列入家風建設有關條款

據了解，去年修訂的《中國共產黨紀律處分條例》，專門新增與家風建設有關的條款，第一百三十六條規定：「黨員領導幹部不重視家風建設，對配偶、子女及其配偶失管失教，造成不良影響或者嚴重後果的，給予警告或者嚴重警告處分；情節嚴重的，給予撤銷黨內職務處分。」

《中評社》也曾刊文指，近年來曝光的諸多腐敗案件顯示，家風敗壞已成為領導幹部走向嚴重違紀違法的重要誘因。領導幹部的家風，不僅體現著幹部的個人形象，更是黨風政風的重要表現，對社風民風也有著深刻影響。