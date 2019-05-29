前駐印度大使羅照輝出任外交部副部長　孔鉉佑去職出任駐日本大使

今天（29日），中國國務院宣布，任命前駐印度大使羅照輝為外交部副部長，同時免去剛接任駐日本大使的孔鉉佑外交部副部長的職務。

前駐印度大使羅照輝出任外交部副部長。（網上圖片）

公開資料顯示，羅照輝生於1962年，長年在外交系統工作，歷任外交部亞洲司隨員、三秘，外交部美大司二秘、副處長，駐美大使館一秘，外交部亞洲司參贊，駐新加坡參贊，外交部亞洲司副司長，駐巴基斯坦大使，外交部涉外安全事務司司長；外交部亞洲司司長；駐加大使等職。

2016年9月，羅照輝出任駐印度大使，直至今年5月卸任。值得一提的是，羅照輝前任的駐印度大使樂玉成，目前也是外交部副部長。

在任期間經歷「洞朗事件」

羅照輝任駐印大使接近3年，期間曾經歷「洞朗事件」。 2017年6月18日，印度邊防人員越界進入洞朗地區，引發中印邊境局勢持續緊張，直至8月28日，印方才將越界人員和設備全部撤回邊界印方一側。有印媒報道稱，羅照輝在緩和這一緊張局勢上發揮了「重要作用」。此外，他也一直在推動「一帶一路」倡議與印度的對接。

離任外交部副部長的孔鉉佑，則於日前被任命為中國駐日本大使，將於周四（30日）赴日本履新。他在大學修讀日語系，在外交部工作期間有15年駐日的經驗，包括自2011年起在中國駐東京大使館擔任公使6年，是中國的「知日派」代表之一。

此外，國務院同時宣布，免去何建中的交通運輸部副部長職務；免去馬正其的國家市場監督管理總局副局長職務；免去李偉的國務院發展研究中心主任職務。