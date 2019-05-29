【同性婚姻】兩岸同婚行不行？　國台辦：大陸實行一男一女婚姻制

台灣日前通過同婚專法並於上周五（24日）正式實施，但受限於相關法規，海峽兩岸同性伴侶暫無法註冊登記。 大陸國台辦發言人安峰山今天（29日）召開例行記者會，當被問及大陸是否計劃跟進承認同性婚姻，以利兩岸同性伴侶在台登記結婚時，他簡短表示，大陸實行一男一女結為夫妻的婚姻制度。

台灣早前通過同性婚姻法，實現同志結婚的夢想，更是亞洲首例。（聯合新聞網）

國台辦今天舉行記者會，台灣《中國時報》記者提問，大陸目前未承認同性婚姻，兩岸同性伴侶無法在大陸辦理結婚手續，以致無法到台灣海基會驗證並登記結婚。大陸經常強調「兩岸一家親」、為台灣民眾解難事辦實事，請問大陸是否考慮開放同婚合法化？至於台灣有聲音指，蔡英文政府通過同婚合法，目的是「跟大陸愈走愈遠，不利兩岸統一」，請問發言人有何評論？

安峰山對此表示，陸方注意到台灣有關報道，大陸實行的是一男一女結為夫妻的婚姻制度。

面對台灣《聯合報》追問，每年10月台灣同志遊行都有不少大陸民眾參加，大陸如何看待兩岸LGBT組織的交流，對兩岸民間一起舉辦防治愛滋、公益慈善的交流又持何種看法？安峰山難掩笑容，重申大陸實行的是一男一女結為夫妻的婚姻制度，至於其他有關問題，建議提問的記者向相關部門查詢。

（綜合報道）