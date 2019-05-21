人民日報Twitter慶「中國台灣」同性婚姻合法　台外長吳釗燮反駁

台灣立法院上周五（17日）開亞洲先河，表決通過同性婚姻專法，引起國際主流傳媒爭相報道。 不過中國大陸傳媒則幾乎未見報道，惟官媒《人民日報》海外版在Twitter發文稱「根據當地傳媒報道，中國台灣的地方議員通過了同性婚姻合法化，是亞洲第一」，引發台灣外交部長吳釗燮轉發帖文反駁。

WRONG! The bill was passed by our national parliament & will be signed by the president soon. Democratic #Taiwan is a country in itself & has nothing to do with authoritarian #China. @PDChina is a commie brainwasher & it sucks. JW https://t.co/eHKzXdzxoT — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) 2019年5月19日

台灣立法院17日三讀通過同性婚姻專法後，國際傳媒均爭相報道此事，加拿大外交部發Twitter「恭賀台灣人民」。不過，中國大陸傳媒就鴉雀無聲，惟官媒《人民日報》海外版翌日在Twitter以英文發布上述帖文。

台灣外交部長吳釗燮隨即轉發該帖文，並以英文回應道：「錯！這項法案由我們的國會通過，並將很快將由總統簽署。民主的台灣本來就是國家，和威權的中國毫無關係。人民日報就是共產黨的洗腦機器，太爛了！」

許毓仁呼籲大陸亦能夠尊重差異，儘早實施婚姻平權。（資料照／聯合新聞網）

對法案關鍵條文投下支持票的國民黨立委許毓仁接受《自由亞洲電台》採訪表示，《人民日報》的做法反而代表台灣民主自由、尊重自由性別的可貴，台灣如今可以通過這個同婚專法，在中國大陸卻是不可能的。

許毓仁說，兩岸都有許多同性戀者，每年也會遇到許多參加台北同志遊行的大陸和港澳同志，呼籲大陸亦能夠尊重差異，儘早實施婚姻平權。