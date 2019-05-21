人民日報Twitter慶「中國台灣」同性婚姻合法　台外長吳釗燮反駁

台灣立法院上周五（17日）開亞洲先河，表決通過同性婚姻專法，引起國際主流傳媒爭相報道。
不過中國大陸傳媒則幾乎未見報道，惟官媒《人民日報》海外版在Twitter發文稱「根據當地傳媒報道，中國台灣的地方議員通過了同性婚姻合法化，是亞洲第一」，引發台灣外交部長吳釗燮轉發帖文反駁。
WRONG! The bill was passed by our national parliament & will be signed by the president soon. Democratic #Taiwan is a country in itself & has nothing to do with authoritarian #China. @PDChina is a commie brainwasher & it sucks. JW https://t.co/eHKzXdzxoT— 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) 2019年5月19日
台灣立法院17日三讀通過同性婚姻專法後，國際傳媒均爭相報道此事，加拿大外交部發Twitter「恭賀台灣人民」。不過，中國大陸傳媒就鴉雀無聲，惟官媒《人民日報》海外版翌日在Twitter以英文發布上述帖文。
台灣外交部長吳釗燮隨即轉發該帖文，並以英文回應道：「錯！這項法案由我們的國會通過，並將很快將由總統簽署。民主的台灣本來就是國家，和威權的中國毫無關係。人民日報就是共產黨的洗腦機器，太爛了！」
許毓仁呼籲大陸亦能夠尊重差異，儘早實施婚姻平權。（資料照／聯合新聞網）
對法案關鍵條文投下支持票的國民黨立委許毓仁接受《自由亞洲電台》採訪表示，《人民日報》的做法反而代表台灣民主自由、尊重自由性別的可貴，台灣如今可以通過這個同婚專法，在中國大陸卻是不可能的。
許毓仁說，兩岸都有許多同性戀者，每年也會遇到許多參加台北同志遊行的大陸和港澳同志，呼籲大陸亦能夠尊重差異，儘早實施婚姻平權。
呂欣潔認為，《人民日報》在Twitter發文只是要吸引國外傳媒的眼光。（呂欣潔Facebook）
呂欣潔：陸同志議題自由度收緊
台灣婚姻平權大平台總召呂欣潔則說：「我們當然完全不能接受，台灣是一個主權獨立的國家，我們認為因為我們有民主制度，才有今天這樣子世界矚目的進步成果。」她指出，《人民日報》只在海外版刊登，大陸傳媒卻隻字未提，這是一種手段，「這麼簡單就要收割」。
呂欣潔不認為《人民日報》的帖文代表大陸認同台灣通過同性婚姻合法：「前陣子才限縮在網絡提到同志，有人寫同志小說都被抓走了，他們不可能認同，網絡自由度在同志議題上這兩年比之前更收緊了許多，我想這純粹只是要吸引國外媒體的眼光。」
祁家威指，同性戀在大陸仍是禁忌話題。（資料照／聯合報）
祁家威：同性戀在大陸仍是禁忌話題
台灣婚姻平權運動推動者祁家威受訪稱，中國大陸立場向來認為台灣不是國家，而是地方政府，「蔡英文、馬英九都是地方領導人，不是國家領導人，他們說他們的，重點是，反正台灣就是亞洲第一讓同性戀可以登記結婚。」
祁家威說，無論出於何種意圖，大陸只在海外發布相關消息，是不希望「帶給大陸內地不良影響」。他認為，「共產黨有他們政治操作的方式」，全世界傳媒對台灣同婚合法非常肯定，大陸要藉機表示「我們有一個地方政府是可以（同婚）的，就像墨西哥有一些州可以，有些不可以。」
對於其他大陸傳媒鮮少發布相關新聞，祁家威說：「那整個內地都要求跟台灣一樣怎麼辦？」，認為這顯示同性戀在大陸仍是禁忌話題。
（自由亞洲電台／Twitter）