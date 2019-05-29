【有片】江西南昌方大特鋼公司發生爆燃事故　釀1死9傷

撰文：楊青之
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據江西省應急管理廳消息，今天（29日）下午4點30分，南昌市青山湖區方大特鋼公司煉鐵分廠2號高爐煤氣管道發生燃燒爆炸，造成作業人員1死9傷，傷員均已送醫治療。目前，現場明火已被撲滅。
南昌方大特鋼公司高爐煤氣管道發生爆燃事故，釀1死9傷。（網上圖片）
據內媒報道，事故發生時2號高爐正在維修，維修中發生氣體泄漏，產生燃燒爆炸。鍋爐房起火，現場升騰起「蘑菇雲」。
官網介紹，方大特鋼是一家集採礦、煉焦、燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼生產工藝於一體，具有年產鋼360萬噸能力的鋼鐵聯合企業。是中國最大的彈簧扁鋼和汽車板簧生產基地。方大特鋼母公司為總部位於江西省南昌市的江西方大鋼鐵集團有限公司。
事故發生時2號高爐正在維修，維修中發生氣體泄漏，產生燃燒爆炸。鍋爐房起火，現場升騰起「蘑菇雲」。（網上圖片）
值得一提的是，這是方大系鋼鐵公司今年內發生的第3起安全事故。
江西省應急管理廳4月30日發布的一份關於近期鋼鐵企業內安全事故的通報顯示，2019年2月20日，方大特鋼煉鐵廠1號高爐技改施工中，發生一起車禍，造成1人死亡。
另外，2019年4月23日，子公司九江萍鋼鋼鐵有限公司煉鋼廠3號轉爐檢修施工現場，發生窒息事故，造成2人死亡。
江西省應急管理廳在通報中指出，這些事故暴露了江西省一些鋼鐵企業履行安全生產主體責任認識不到位、落實不到位，放松安全管理，忽視現場管理，導致事故不斷。也充分警示安全監管工作的針對性、時效性、嚴肅性存在差距，務必引起各級應急管理部門和工貿安全監管機構的高度重視，深刻反思，切實警覺。