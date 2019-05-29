【有片】江西南昌方大特鋼公司發生爆燃事故　釀1死9傷

據江西省應急管理廳消息，今天（29日）下午4點30分，南昌市青山湖區方大特鋼公司煉鐵分廠2號高爐煤氣管道發生燃燒爆炸，造成作業人員1死9傷，傷員均已送醫治療。目前，現場明火已被撲滅。

南昌方大特鋼公司高爐煤氣管道發生爆燃事故，釀1死9傷。（網上圖片）

據內媒報道，事故發生時2號高爐正在維修，維修中發生氣體泄漏，產生燃燒爆炸。鍋爐房起火，現場升騰起「蘑菇雲」。

官網介紹，方大特鋼是一家集採礦、煉焦、燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼生產工藝於一體，具有年產鋼360萬噸能力的鋼鐵聯合企業。是中國最大的彈簧扁鋼和汽車板簧生產基地。方大特鋼母公司為總部位於江西省南昌市的江西方大鋼鐵集團有限公司。