【華為被禁】復旦浙大等高校籲畢業生到華為工作　學生：捨我其誰

在美國政府「封殺令」下，英美多家科技公司暫停與華為的業務合作。華為近日發布社會招聘啟事，大舉招收晶片及相關領域開發人才。 內地多間高校其後紛紛發布文章力挺華為，並號召畢業上到華為工作，「以實際行動聲援華為，支援優秀民族科技企業發展。」

華為旗下晶片公司海思半導體近日發布全球招聘啟事。（網絡圖片）

綜合內媒報道，華為旗下晶片公司海思半導體總裁何庭波17日發布一封員工內部信，表示海思將啟用「備胎」（後備）計劃。隨後，海思接連發布全球招聘啟事。

及至23日，浙江大學公開力挺華為，官方微信發文《到華為去！》，鼓勵畢業生加入華為。文中稱，華為已經成為了浙大畢業生最嚮往的企業之一。2016到2018年，分別有287名、446名、444名浙大畢業生加入華為。

該文章其後在朋友圈和微信群廣為流傳，有學生和校友留言支持：

「中華有為，捨我其誰。」 「名校是鎮國重器。」 「浙大人的家國情懷！」 「感謝母校支持，歡迎學弟學妹。」

復旦大學發文號召畢業生「到華為去」。（微博）

除了浙江大學以外，復旦大學、南開大學、電子科技大學、南京郵電大學、西安電子科技大學等高校也開始號召學生「到華為去」，並轉發了海思的招聘廣告。

根據此前《21世紀經濟報導》的統計資料，在中國的TOP 10高校裡，其中8間的畢業生去向人數最多的都是華為公司。這8所學校分別為清華、北大、浙大、上海交大、復旦、中國科大、南京大學和哈工大，華中科技大學和中山大學。2018年，華為給這8所高校的畢業生派發了1682份錄取信。

（綜合報道）