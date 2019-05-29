【封殺華為】網曝IEEE下令清理華為系審稿人　學術界開始「割席」

美國對華為祭出禁令後，Google 即宣布停止與華為部分合作業務，此後英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）等企業也先後和華為「割席」。如今，「割席潮」更蔓延至學術界。 IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers），即國際電氣與電子工程師協會，當今世界電子、電氣、電腦、通信、自動化工程技術研究領域最著名、規模最大的非營利性跨國學術組織。 今天（29日）有曝料稱，IEEE發電郵要求，禁止華為員工作為旗下期刊雜誌的編輯和審稿人。這意味著，未來華為相關的投稿、文章、會議贊助，以及分支協會職務，可能都會受到關聯影響。

IEEE總部設立於美國紐約，在全球150多個國家擁有分會，並且還有35個專業學會及2個聯合會。IEEE制定了全世界電子和電機還有計算機科學領域30%的文獻，另外它還制定了超過900個現行工業標準。

今日，有網民在網上曝光了一封署名為麻省理工學院教授Eytan Modiano的電郵，電郵中表示，根據IEEE的要求，論文審稿人不得有華為相關人士，如果審稿人已有華為相關人士，則需要找其他人替代。

署名為麻省理工學院教授Eytan Modiano的電郵。（網絡圖片）

其後，更詳細的電郵內容也被IEEE會員曝光，在這封電郵中稱，由於美國商務部將華為列入黑名單，IEEE做出如下聲明：

根據IEEE FAQ文檔第12項，我們不能使用華為員工作為期刊的同行評審過程的審稿人或編輯。如果我們繼續這樣做，可能會產生嚴重的法律影響。 我們可以讓華為員工留在編輯委員會，只是不能處理任何檔，直到該公司從商務部黑名單中刪除。 我們別無選擇，只能遵守這些新規定，強烈建議您執行以下程序: 如果您的編輯委員會中有華為的編輯，請首先通知他們，並向他們解釋情況。一旦您通知了這些編輯，請向所有編輯發送電子電郵，並告知他們不能再使用華為員工作為審稿人。 如果目前有論文被分配給華為員工，請建議他們尋找替代者。請編輯向華為審核人員解釋情況。

IEEE發給成員的電郵。（微博）

去年華為與IEEEP1901.1標準工作組成員一道，共同慶祝面向智能電網應用的中頻（12 MHz以內）電力線通信（PLC）技術的標準IEEE 1901.1-2018正式發布。（網絡圖片）

實際上，多年以來，華為一直和IEEE進行合作。除了有華為員工擔任學術職務，雙方也有其他方面合作。

例如在今年1月底，華為在深圳成功舉辦IEEE P2413工作組會議，推動IEEE智慧城市參考架構標準進程。

而在2018年8月份，華為還與IEEEP1901.1標準工作組成員一道，共同慶祝面向智慧電網應用的中頻（12 MHz以內）電力線通信（PLC）技術的標準IEEE 1901.1-2018正式發布。

同時，雙方當時還宣佈「將攜手合作夥伴共同推動該標準的產業發展和生態建設，加速電力行業數位化轉型。」

對於IEEE的此次表態，不少中國學者表示震驚。清華大學電腦科學與技術系助理研究員劉知遠認為，如果一直這樣對抗下去，以後全球會出現雙備份的國際學術組織，學術期刊，學術會議，技術標準等等等等。

南京大學人工智慧學院院長周志華則表示，IEEE本身並不是美國的組織，是註冊在美國的世界性組織的；他建議，IEEE各級管理層的專家向IEEE提議，改到瑞士之類的地方註冊。

（綜合報道）