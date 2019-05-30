【中美貿易戰】中國商務部：貿易霸淩做法最終損害美國自身

中美貿易戰升溫之際，國際貨幣基金組織（IMF）近日發布的研究報告稱，美國加徵關稅造成的成本幾乎全部由美國企業承擔，但美國總統特朗普（Donald Trump）堅稱，中國在為美國加徵的關稅買單。 對此，商務部新聞發言人高峰今天（30日）回應稱，美方的貿易霸淩主義最終損害的是美國自身，買單的是美國的消費者和企業。

美國向中國商品加徵25%關稅，令中美貿易戰升溫。經濟學家認為，有證據表明向中國徵關稅，最終會轉嫁美國公司和消費者，對中國人影響較尾，因為關稅通常由美國進口商支付。（資料圖片）

高峰當天在記者會上表示，中美貿易不平衡，主要是由於美國出口管制等非經濟因素以及儲蓄率低等原因造成的，加徵關稅根本解決不了貿易不平衡問題。

關於美國單方面加徵關稅的影響，高峰強調，美方的貿易霸淩做法最終損害的是美國自身，買單的是美國的消費者和企業，「紐約聯儲經濟學家最近的預測表明，美方加徵關稅措施，將使每個美國家庭每年平均損失831美元。」

高峰表示，美國一些智庫的研究也顯示，如果美方的措施持續下去，會導致美國的GDP增速下滑、就業和投資減少、國內物價上升，美國商品在海外的競爭力下降，已經有越來越多的美國企業、消費者感受到加徵關稅的影響。

與此同時，高峰再次強調了中方關於中美經貿磋商的立場：中方絕不會接受任何有損國家主權和尊嚴的協議，在重大原則問題上，中方絕對不會讓步，如果要達成協議，美方需要拿出誠意，妥善解決中方提出的核心關切，在平等相待、相互尊重的基礎上繼續磋商。

（央視新聞）