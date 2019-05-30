中美女主播激辯貿易戰　劉欣：不能因竊取知識產權例子以偏概全

中美貿易戰升溫之際，中國環球電視網（CGTN）女主播劉欣，與美國霍士財經網（FOX Business Network）女主播列根（Trish Regan），在香港時間周四（30日）上午8時，就兩國的貿易矛盾直播辯論。雙方辯論內容主要針對竊取知識產權問題，劉欣強調不能因個別例子以偏概全，提到同樣情況不僅發生在中國身上。

辯論開始時，列根首先提到透過與劉欣討論，能夠了解中國共產黨對貿易戰的看法。但劉欣隨即反駁指自己並不是共產黨黨員，只是中國環球電視網的主播，僅是表達個人意見。列根卻指，中國環球電視網是共產黨的一部分。

列根之後請劉欣分享對中美貿易談判的個人看法。劉欣表示，自己並沒有內部消息，所以不太清楚中美之間的貿易談判的進展地步，但是認為中國政府已經非常明確表明立場，只要美國尊重中國並展露出誠意，仍很有機會能夠達成協議。

列根列出例子，批評中國過去多年竊取數以十億美元計的知識產權，面對如此處境，美國企業又如何能夠在中國營運。劉欣回應指，很多美國公司在中國營運能賺取可觀利潤，亦不否認有竊取知識產權的情況，認為中國社會有共識須要解決問題，但強調同樣情況在其他國家亦有發生，包括美國，不能就此說中國竊取知識產權。

列根又提到華為問題，指中國法律規定科技公司要與軍方和政府合作，變相不僅個人公司會得到相關的技術。她表示，中國不滿華為在美國不被歡迎，並反問劉欣，如果美國歡迎華為進入市場，但要求對方交出所有先進技術，那又是否可行。劉欣認為，如果通過雙方互惠互利、相互學習的目的，願意花錢去買別人的知識產權，那就沒有任何問題。她又舉例指，自己之所以學英文，因為有美國的老師，也跟美國的朋友去學。

列根之後問到，中國現時是世界第二大經濟體，但究竟何時才會撇開「發展中國家」的身份。劉欣回應指，中國並不想一直成為弱小的國家，也想變得強大，但問題是在於如何定義發展中國家。劉欣表示，中國雖是世界第二大經濟體，但人口多達14億，人均國內生產總值卻不及美國和部分歐洲國家。

談到關稅問題時，劉欣認為如能夠撤銷關稅將有利雙方，但強調需要獲得共識，並指如中美撤銷關稅，歐盟、日本等國家也會提出同樣要求，形容要達成協議是複雜的過程。

中美女主播辯論：列根曾在節目中以長達11分鐘回應劉欣的評論。（資料圖片）

事緣劉欣上周三（22日）在節目中駁斥列根有關貿易戰的言論，指控列根報道新聞時過於「情緒化」，並指霍士商業新聞（Fox Business）在5月14日的報道失實，否認中國每年竊取美國價值6000億美元的知識產權。後者在翌日的節目中用長達11分鐘回應，並「下戰書」邀請劉欣上節目辯論。劉欣上周五（24日）應約，雙方定下辯論日期。

44歲的劉欣現為央視旗下的中國環球電視網《欣視點》節目主持人，曾先後任職《中央電視台》英語國際頻道主持人、央視駐日內瓦記者等。除中文和英語外，還精通法語及土耳其語。

而46歲的列根是霍士財經網主持人及撰稿人，目前是《列根黃金時段》（Trish Regan Primetime）節目主持人，她富有財經新聞經驗，曾任職哥倫比亞廣播公司（CBS）、美國財經新聞網站CNBC及彭博社。

（綜合報道）