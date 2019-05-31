海航再開通羅馬直飛航班　深圳機場國際航線連接全球50城市

據中國民航網消息，周四（30日），由海南航空公司執飛的深圳至意大利首都羅馬直飛航線成功首航，是海南航空繼「海口-重慶-羅馬」，「西安-羅馬」之後，開通的第3條中國飛往羅馬的航線。 「深圳-羅馬」國際航線開通後，深圳機場國際客運通航城市也增加至50個，洲際航線則突破20條。

據介紹，「深圳-羅馬」航線採用波音787夢想客機（Boeing 787 Dreamliner）執飛，每周四、日各1班。這次首航的HU437航班於30日凌晨1時30分從深圳寶安國際機場起飛，並於當地時間08時10抵達羅馬菲烏米奇諾機場。

「深圳-羅馬」航線採用波音787夢想客機（Boeing 787 Dreamliner）執飛。（中國民航網）

報道稱，深圳機場國際航線網絡目前已連通了倫敦、巴黎、法蘭克福等著名航空樞紐，也實現了亞洲、歐洲、美洲、非洲、大洋洲五大洲全覆蓋。「深圳-羅馬」航線開通後，深圳機場國際客運航線與已加入「一帶一路」倡議的16個國家、31個城市實現通航。

此外，本月1日起，深圳機場實施144小時過境免簽政策，其作為國際航空樞紐的中轉吸引力或進一步增強。據了解，深圳機場國際旅客吞吐量增長明顯，2019年前4個月，達161.4萬人次，同比增長29.8%。

（中國民航網、中通社）