特朗普訪英前夕英國EE開通5G服務　BBC首次5G直播大讚華為產品

美國對華為的禁令導致華為四面受敵，其中在英國，關於EE、Vodafone等電訊運營商要限制華為參與5G建設的傳言四起。 周四（30日），EE公司正式在倫敦、卡迪夫、愛丁堡、貝爾法斯特、伯明罕和曼徹斯特共6個城市開通5G服務，當中部份5G設備採用華為產品，粉碎傳言。 甚至英國廣播公司（BBC）在使用了EE公司的5G網絡進行電視直播時亦大讚華為產品。

Preparing for the first live TV broadcast over a 5G network pic.twitter.com/mwwAkEwXA4 — Rory Cellan-Jones (@ruskin147) 2019年5月30日

BBC在直播開始前，節目主持人Rory Cellan-Jones在Twitter上分享幕後花絮，將鏡頭對準華為產品，稱「就是它，能夠支援我們進行BBC首次5G電視直播。」華為隨後亦表示，支持EE公司推動英國的5G網絡建設，實現更快、更可靠的移動連接。

據EE公司介紹，在上述英國6個城市中，5G暫時也不會完全覆蓋所有區域，開通5G服務的用戶將同時接入4G網絡，以保證連接的穩定性。5G服務未來會陸續在布里斯托爾、利物浦等另外10個城市開通，按照英國政府設定的目標，至2027年，英國大部分地區將完成5G網絡部署。

路透社引述英國官員報道，特朗普訪問英國期間會與文翠珊會晤，並談及華為及英國5G網絡問題。（路透社）

另一方面，美國總統特朗普（Donald Trump）將於6月3日至5日訪問英國。有英方官員透露，特朗普將與已宣布會辭任的英國首相文翠珊，討論華為以及建設5G的問題。特朗普據報會威脅限制與英國的情報共用，以逼使加入「封殺」華為。

（綜合報道）