「搬出中國」言論惹眾怒　聯想官方微博改名「聯想中國」再捱批

聯想集團在新浪微博的官方帳號，今天（1日）起從「聯想」改為「聯想中國」。外界普遍認為，聯想此舉是為了回應其CFO黃偉明日前稱「搬出中國」後惹來的輿論壓力，試圖改變網民將聯想視為「漢奸」的印象。

聯想CFO黃偉明在接受CNBC採訪時表示，如果美國對中國加徵更多關稅，將把生產線搬離中國。言論一出立即惹來質疑。（CNBC網站）

綜合內媒報道，此前在美國政府禁令強壓之下，美國一系列科技企業暫停或限制對華為供貨的行為。至上月18日，有消息傳出，聯想集團率先斷供華為辦公電腦、伺服器等，並援引華為知情人士爆料稱，此前華為基本全部使用聯想電腦，但現在華為內部設備採購頁面中聯想設備已全部下線，深圳華為已及時更換其他品牌辦公電腦。

對此，聯想集團於翌日淩晨發布聲明否認，稱目前聯想集團向華為公司供貨正常。此外，上月24日，據CNBC報道，聯想CFO黃偉明在接受採訪時表示，「若美國徵收更多關稅，我們就將生產線搬出中國」，隨即捲入輿論風暴，聯想成為內地全民公敵，網民紛紛要聯想從「搬出中國」到「滾出中國」。

僅管聯想ceo楊元慶出面闢謠，仍然難以平息眾怒。因此外界認為，處於風口浪尖的聯想現在改名「聯想中國」，是想一洗負面形象。

聯想在新浪微博改名「聯想中國」，發文稱「世界的未來在中國」。（微博）

改名後，聯想還發了一條微博稱，「世界的未來在中國，中國的未來在智慧創新，聯想的力量是要讓每個人都感受到美好生活的模樣」

惟內地網民對此並不買賬：

「只有外企才會起XX中國這種官方號名字。」 「改名聯想中國而不是中國聯想，擺明就不是個中國企業，只是在中國的分公司。」 「聯想中國、視覺中國，是惺惺相惜？」 「聯想公眾號管理者不行啊！越描越黑啊。」

（綜合報道）