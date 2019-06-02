報告指中國人年消費零食2萬億元　「網紅零食」創意設計受熱捧

中國商務部近日發布報告指，中國的零食行業正在以前所未有的速度爆發，中國人年消費零食達2萬億元人民幣（下同．約2.27萬億港元），其中「網紅零食」憑藉創意設計受到熱捧。

報告指，內地零食消費呈現高端化趨勢，禮盒裝零食銷量尤為突出。

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據《北京青年報》報道，「網紅零食」熱潮來襲，內地超市貨架上的「巨型豬飼料」「單身狗糧」備受歡迎，但其實是薯片等零食，並非真的動物飼料；「死神辣條」「地獄麻花」等零食，從名字上就已令人感受到火辣味覺，吸引美食網誌作者試食。中國人一年消費2萬億元零食的消息登上微博熱搜，網民紛紛表示「我肯定做了貢獻。」「姐也是參加過萬億項目的人！」

這份商務部發布的《消費升級背景下零食行業發展報告》指出，零食品類通過線上電商模式加速了市場滲透率，培育和提高了消費人群的購買習慣，零食佔線上食品銷售近30%。「小麻花」4天賣出15噸，「小酥餅」4天賣出10769塊，成立8年的零食品牌2019年營收預計將突破100億元……中國的零食行業正以前所未有的速度爆發。

報道指，「進口豬飼料大組合」「吃貨充電堡」「小祖宗請笑納」等零食禮包層出不窮。近年來，零食「顏值經濟」尤為明顯，消費者愈來愈重視零食的外觀設計，禮盒裝零食的銷量尤為突出，呈現高端化趨勢。

「跨界」零食席捲市場

報道又指，內地零食業透過跨界合作贏得市場青睞。例如「Rio雞尾酒」與「六神」花露水合作推出花露水風味雞尾酒，外形與「旺旺雪餅」一樣的「旺旺粉餅」等跨界產品銷量出色。與此同時，零食的邊界變得愈來愈模糊，各類即食小火鍋、即食麵和鴨脖等餐桌上的速食、配菜，也進入零食的範疇。

網紅零食的規模化爆發背後，還有電商平台的推波助瀾。天貓相關負責人曾表示，一旦發現某類產品後台數據增長較快，就會向有供應鏈和營銷能力的龍頭企業反饋，由這些企業開發同類產品，帶動整個市場的快速發展。例如自熱小火鍋，就是先從較小的「腰部企業」做新品研發，再推薦給「頭部企業」，從而推動新品大規模生產和火爆。

（北京青年報）