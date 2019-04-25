【人小鬼大】大連小學生為同學代購零食　設會員制　可做股東分紅

代購在成人的世界裡司空見慣，而近來，在大連有小學生也在學校中發展代購「生意」。 這名小學生會先向同學收錢，再去小賣店將同學想要的零食買回來，商品會加幾角或者幾元錢，該名小學生還實行積分制，並設置普通會員和VIP會員，甚至接受同學入股。

有大連的小學生零食中找到商機。(資料圖片)

4月24日，大連市民劉女士在幫小學六年級的兒子小剛（化名）收拾書包時，發現內有少量零食，經過詳細詢問，劉女士得知，這些小零食竟是通過向同班同學代購得來的。

據小剛講述，班裏從六年級上學期開始有一位男同學發起代購，一開始代購的商品主要是零食，該名男同學更自稱對各種零食的了解超乎常人。小剛說，起初代購的品種並不多，以小零食為主，後來延伸到漫畫書、新奇的文具等20多種貨品。

代購熟客多 設會員制提供優惠

相比去商店直接購買，這些商品會有不同程度的加價，比如一袋「武漢熱干面」會加價0.5元錢，有些小零食加價一、兩角，最多5角，而書籍和新奇文具代購價則會比自己去商店買高出一至兩元。

小剛又透露同學們通常趁上課期間提前一天下單並付款，代購者根據訂單去購買，並於第二天發貨──在上堂期間送到訂貨同學手中。時間長了，漸漸發展出來一些「常客」，於是，該名男同學還實行了積分制，積分高的則成為VIP會員，享受一定的折扣。據了解，班上有兩位代購的「店長」，他們還接受同學「入股」，成為股東的同學能分紅。

學生發展代購生意後，有學生課堂上偷吃零食、翻看漫畫書，影響學習。(網上圖片)

家長意見不一

其實商店距離校門不過十幾米的距離，為何孩子們自己不去購買零食，卻讓別人代購呢？原來上了六年級，很多同學不再需要家長接送，自己可以上學放學，這樣便給代購者有機會去採購物品。而求代購的同學們多數是上學放學都有人接送，沒辦法去買家長不允許吃的零食。而求代購的同學通常會在上學的課間就把零食吃掉，回家後家長也不會察覺。

家長知悉事件後，有不同的意見。有的家長對做代購孩子加以肯定。一位家長表示，聽孩子說班上有同學很會賺錢，讚揚他有頭腦；還有一位徐姓家長認為，現在的孩子有思想，有膽識，出發點大概是獵奇和表現自我。

一位母親向記者表示，自己的孩子也曾做過代購，孩子認為自己憑勞動賺錢，沒有甚麼不對的，但母親擔心被別的家長知道了，會認為自己孩子是騙錢，孩子的學習也很受影響，於是媽媽便收回孩子的零用錢，制止其代購的行為。

不過有家長表示，頭一回聽說小孩子中間有代購，感到很吃驚；亦有家長不提倡代購，認為孩子應該以學習為重，小學階段便做生意為時尚早，而且，課堂上偷吃零食、翻看漫畫書會影響學習，在一定程度上也會干擾正常的課堂秩序，甚至有家長表示要收孩子的零用錢。

專家：過早追逐金錢不利兒童發展

該所小學的高年級老師，該老師表示，並不了解學生之間有代購現象，但的確發現有學生偷帶零食。這位老師認為件事必然會影響正常的課堂秩序，會對學生們加以教育引導。但另一位初中老師則是認為，這種代購講究誠信，不反對，但也不提倡。

大連市心理學會理事孫文毓說，對於成長中的孩子來說，商業利益的追逐，金錢利潤帶來的沾沾自喜，演化成為兒童自我價值觀的目標之一是不妥的，亦不利於孩子均衡和諧健康的心靈發展，並建議家長應當引導孩子避免參與類似事件中。

（半島晨報）