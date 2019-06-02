【華為被禁】IEEE：正與美國商務部對話　爭取學術活動不受干擾

美國對華為的禁令蔓延至學術界。國際電氣與電子工程師協會（IEEE，Institute of Electrical and Electronics Engineers）上月30日承認，禁止華為員工作為旗下期刊雜誌的編輯和審稿人，以遵守美國及其他地區管轄權內規定的法律義務。 有消息指，IEEE正與美國商務部對話，要求在必要時得到許可，爭取學術活動不受干擾。

IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers），即國際電氣與電子工程師協會，是當今世界電子、電氣、電腦、通信、自動化工程技術研究領域最著名、規模最大的非營利性跨國學術組織。（資料圖片）

《中國青年報》報道，IEEE TAB技術理事會理事、中國科學院自動化研究所教授王飛躍稱，現任IEEE主席兼首席執行官Jose MF Moura向IEEE理事和當選理事發送電子郵件，表示已指示外部法律顧問立即展開與美國商務部的對話，討論美國法規對出版物的同行評審的影響，並在必要時尋求許可，允許此類活動不受干擾地進行。

Jose在郵件中表示，他寫這封郵件的目的是回應IEEE最近對美國出口管制條例所做的行為，而造成的全球IEEE成員（包括中國的IEEE成員）的擔憂。他指出，作為一個在美國紐約註冊的非政治性、非營利組織，IEEE必須遵守美國及其他地區管轄權內規定的法律義務，遵守這些法規能保護IEEE及其志願者與全體會員。但同時，IEEE理事會將繼續評估情況並努力減輕其對IEEE志願者和成員的影響。

中國學者：官樣文章、語言遊戲

不過，王飛躍認為，這封郵件只是「官樣文章」、「語言遊戲」，「了解美國法律文化的人不應對此類聲明有多少反應，聲明幾乎什麼都沒有說，強調了華為在IEEE有許多事可以做，IEEE將保護成員權益。」