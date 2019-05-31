【華為被禁】華為員工被限制審稿　中國計算機協會中止與IEEE合作

美國對華為的禁令已蔓延至學術界，國際電氣與電子工程師協會（IEEE，Institute of Electrical and Electronics Engineers）在周四（30日）承認，協會曾發電郵要求禁止華為員工作為旗下期刊雜誌的編輯和審稿人，以遵守美國及其他地區管轄權內規定的法律義務。 同一天，中國計算機學會（CCF）發表聲明，宣布暫時中止與IEEE交流合作。

中國計算機學會（CCF）發表聲明，宣布暫時中止與IEEE交流合作。（網站截圖）

中國計算機學會30日在其官網、微信公眾號同步發布了《CCF關於IEEE通信學會不當行為的聲明》。聲明指，IEEE旗下的通信學會（ComSoc）竟以當地法律為由限制其會員的活動，嚴重違背作為一個國際性學術組織應遵循的開放、平等和非政治化的基本原則以及學術組織應遵循的基本準則，也背離了IEEE過去所宣導的價值觀和使命

聲明還稱，從保護學者和學術共同體的角度出發，CCF暫時中止與ComSoc的交流與合作，不建議CCF會員向任何ComSoc主辦的會議和刊物投稿，並建議CCF會員不參加ComSoc主辦的刊物和會議的審稿和其他學術評價活動。上述行動已即時生效。

據CCF官網介紹，中國計算機學會成立於1962年，是全國一級學會，獨立社團法人，中國科學技術協會成員。目前CCF會員數量超過5.5萬。

另據此前報道，對於IEEE清理華為系審稿人，內地學界紛紛表示不滿，最高學府北京大學和清華大學，亦各自有學者宣布退出IEEE抗議。

IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers），即國際電氣與電子工程師協會，是當今世界電子、電氣、電腦、通信、自動化工程技術研究領域最著名、規模最大的非營利性跨國學術組織。（資料圖片）

此外，中國科技部主管的《科技日報》周五（31日）也就事件發表評論文章，指出 受美國商務部工業和安全局（BIS）「出口管制」的機構清單中也有中國高校和企業，但IEEE唯獨對華為出台限制令，其重點打擊的目標顯露無疑。

華為遭美國封殺的風波至今為止，每日都有新變數。多個國際企業和組織近日都決定和華為終止合作關係，或除去其會員身份。其中JEDEC（固態技術協會）、Wi-Fi聯盟、SD協會、藍牙技術聯盟中斷與華為合作後，不到一周，又恢復華為的成員資格，表現反覆。

一位知情人士解釋，美國商務部命令出來後，各個協會的應急反應是暫停華為成員資格，等有關情況梳理清楚確保沒有問題了就陸續恢復華為的成員資格。

（每日經濟新聞、科技日報）