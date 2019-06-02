39人上海旅遊團在西班牙遇劫　旅遊巴車門被撬車窗碎裂

一個共有39名團友、來自上海的旅行團當地時間上周日（26日）下午8時在西班牙華倫西亞（Valencia）遇劫。旅遊巴車門被撬開，車窗碎裂，車上10個行李箱被偷走，其中包括38本護照以及不少貴重財物，所幸無遊客受傷。

旅行團在西班牙華倫西亞（Valencia）遇劫。（視覺中國）

內地傳媒報道，遇劫旅遊團由中國國旅環球北京國際旅行社上海分公司組織，39名遊客都是60歲以上的老人。他們於5月23日從上海出發，原定行程為西班牙、葡萄牙11天遊。

當地時間5月26日晚上8時許，旅行團乘坐大巴來到西班牙華倫西亞一所餐廳吃飯，不料用餐完畢返回大巴時，竟發現車窗被砸碎，車門也被撬開。經清點，車內10個行李箱失竊，內有38本護照和價值數萬元人民幣的物品。

事發後，旅行團一度暫停行程，並向當地警方報案，同時為部分身體不適的老人購買藥品，並聯繫大使館補辦相關證件。目前，旅行團正在繼續後續行程，相關善後工作也在開展中。

網民熱議：

西班牙和意大利是出了名的小偷多。 西班牙景點不錯，老頭老太太喜歡，價格還低。 歐洲這幾年太亂，難民的問題不解決就沒法改善。 中國老人隨身攜帶現金，容易成為目標。

（新民晚報）