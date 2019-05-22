西湖遊客徒手捉湖中小鴛鴦　義工稱鴛鴦失蹤或已夭折

西湖義工隊上周末巡邏時，發現有男遊客徒手捉住在水中兩隻剛出世不久的小鴛鴦。 當時有少年義工阻止該名男遊客的行動，但不成功，直至更多義工到場制止，遊客才停手。但義工其後已找不到兩隻小鴛鴦的蹤影，估計小鴛鴦或已受傷甚至夭折。

義工老潘拍下遊客捉小鴛鴦的照片並在社交媒體發放，引起其他義工的激憤。(網上圖片)

事發在5月18日下午，白堤靠近平湖秋月一處的水邊。義工老潘看到一位年輕男子爬在堤岸邊，用手去抓兩隻游到岸邊的小鴛鴦，一名義工女孩在拼命勸阻男子，但對方毫不理會，把其中一隻鴛鴦抓出水面，另外一隻明顯受到驚嚇。

老潘拍下照片後，急吼吼地衝過去，大聲制止，旁邊的遊客也出面指摘男子，該名男子才鬆手，並向周圍的人表示「就是想逗逗牠」。

有義工翌天早上6時再去巡護時，已經找不到兩隻小鴛鴦的蹤影，擔心小鴛鴦的翅膀被用力抓弄後已經受傷。義工之一，也是杭州市鳥類與生態研究會鳥類調查員程國龍認為，那兩隻小鴛鴦可以斷定夭折了。

小鴛鴦是國家二級保護動物，在西湖現存39隻。(網上圖片)

西湖邊小鴛鴦現存僅39隻

小鴛鴦是國家二級保護動物，根據「2019年西湖小鴛鴦發現及現存數」的數據，目前為止，西湖邊小鴛鴦共有7窩，出窩57隻，現存39隻。這7窩，每一窩，義工們都給牠們起了名字：水水、山山、處處、明明……用的是孤山上那副有名的對聯：水水山山處處明明秀秀，晴晴雨雨時時好好奇奇。出事的這窩小鴛鴦叫明明，牠們一家本來是10隻，如今只剩下了8隻。

西湖鴛鴦保護隊成立於3年前，每年鴛鴦繁殖期，隊員們就輪流全天候的守護。程國龍解釋，每年五、六月是鴛鴦的繁殖期，期間會被夜鷺、野鴨等動物吃掉，過了這兩個月，牠們長大了就有自我保護的能力，所以義工會集中在這兩個月保護小鴛鴦。

自然界的物競天擇我們不去干預，這是沒辦法的，可恨的是來自人的黑手。 程國龍 杭州市鳥類與生態研究會鳥類調查員

遊客的野蠻行為禁之不絕，甚至有人用網去撈。(網上圖片)

遊客野蠻行為禁之不絕

程國龍說，保護隊成立之後，才發現人類傷害小鴛鴦的情況比想像的還要嚴重。有人會給鴛鴦投食，有人會抓捕，有的甚至誇張地用網捕，甚至有遊客朝着正在睡覺的鴛鴦身上澆水。亦有義工估計過，最近巡查的三天內，就看到有10多次人為抓捕鴛鴦的行為。

程國龍解釋，不讓遊客餵食的原因除了擔心鴛鴦吃到不健康的食物外，重要的是，這種經常性的投食會讓鴛鴦失去警惕性，像那兩隻出事的小鴛鴦，就是膽子太大了，還主動游到遊客旁邊才會被捉起來。

（錢江晚報）