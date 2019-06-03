【中美角力】教育部發留學預警：赴美簽證受限　需加強風險評估

中國教育部發布2019年第一號留學預警，稱赴美留學人員近來簽證受限，呼籲廣大學生和學者在留學前需加強風險評估。

中國教育部發布2019年第一號留學預警。（視覺中國）

教育部發布的留學預警寫道，一段時間以來，中方部分赴美留學人員的簽證受到限制，週期延長，有效期縮短，以及拒簽率上升的情況，對中方留學人員赴美學習或在美順利完成學業造成影響。教育部提醒廣大學生和學者，在留學前加強風險評估，增強防範意識，做好相應的準備。

不過，教育部亦表示，儘管中美經貿摩擦，中國學生赴美留學的總體形勢仍保持平穩，美國高校對華交往合作的態度是開放的，對中國留學生的態度是歡迎的。

值得一提的是，官媒《環球時報》總編輯胡錫進早前曾在Twitter 寫道，「根據我收到的訊息，中國將就留學美國的風險發出警告。」他表示，這個警告是對近期美國對中國留學生採取的一系列歧視措施做出的回應，也可以被視為對美國發起的貿易戰做出的反應。

美議員上月提案收緊中國學生及研究人員簽證

美國近期對中國留學生簽證有收緊跡象。早前報道，美國一批共和黨參議員上月中提出議案，要求禁止向中國軍方僱用或贊助的任何人士，發放美國學生或研究簽證。部份美國官員關注中國人在美國大學及其他機構竊取知識產權，甚至從事間謀活動的問題。

另據《紐約時報》4月引述中美學者稱，在過去一年，有多達30名社會科學領域的教授、學術機構負責人，以及幫助解釋中國政府政策專家的赴美簽證被取消，或被行政複議。