李顯龍稱須承認中國繼續壯大　中國外交部讚觀點理性

新加坡總理李顯龍上周五在香格里拉對話會發表的主旨演講，稱各國必須接受中國繼續壯大的事實，連日來在中國媒體上廣為流傳。 中國外交部昨日（6日）正式表態，讚賞他的看法客觀理性務實，並反映了地區國家不要衝突對抗的普遍願望。

外交部發言人耿爽讚揚李顯龍有關中國繼續壯大的觀點理性。（資料圖片）

李顯龍5月31日晚主持「香格里拉對話」的開幕晚宴時稱，隨着中國影響力與日俱增，各國必須接受中國繼續壯大的事實。中國也必須能在國際貨幣基金組織、世界銀行和世界貿易組織等國際機構中扮演恰如其分和具有建設性的角色。

在昨天的中國外交部例行記者會上，中國英語官媒《中國日報》記者問，中方如何評論李顯龍的發言。

外交部發言人耿爽表示，中方讚賞李顯龍有關表態，也注意到李顯龍演講中還提到，中國的發展給自身和世界都帶來巨大的好處，以及中國希望在新規則制定中擁有發言權是合理的想法。耿爽指，中方認為李顯龍的演講反映了地區國家的普遍願望，那就是要和平發展，不要衝突對抗；要合作共贏，不要零和博弈；要開放包容，不要封閉排他；要文明交流，不要文明衝突。他又希望「這種客觀，公正，理性務實的觀點和看法能夠更多一些，讓那些自以為是，偏執狹隘的謊言和繆論沒有市場」。

李顯龍的這篇演講在中國引起廣泛關注，並被多個微信公號「推薦」或「強烈推薦」，其中有些閱讀量更達到10萬以上。在中美對峙全面升溫，「新冷戰」的陰霾密布的此時，新加坡領導人近期對中美關系的發言，在中國引起不少關注與討論。

（聯合早報）